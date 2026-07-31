EUROPEI NUOTO

Nuoto artistico, Europei: Filippo Pelati argento nel solo tecnico maschile

Seconda medaglia per l'Italia nella rassegna continentale, in corso a Parigi. Trionfa il britannico Tomblin

31 Lug 2026 - 20:46
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Arriva un’altra medaglia per l’Italia in questi primi giorni degli Europei di nuoto di Parigi. Questa volta a ottenerla è Filippo Pelati nel solo tecnico maschile, disciplina del nuoto artistico. L’azzurro, grazie al punteggio di 241,7008, ha chiuso sul secondo gradino del podio alle spalle del britannico Tomblin, davanti a Zachar Tromifov. Il suo secondo posto segue la vittoria degli azzurri nel Mixed Team Event dei tuffi, ottenuta nel pomeriggio.

Si è chiusa con una medaglia per l’Italia la prima giornata del nuoto artistico agli Europei di nuoto di Parigi. Filippo Pelati ha vinto infatti l’argento nel solo tecnico maschile grazie a un’ottima prestazione, macchiata solo da una piccola imprecisione all’inizio della sua routine, eseguita sulle note di Radio Ga Ga dei Queen. Piccola imprecisione, quella dell’italiano, che data la revisione dei giudici ha lasciato un po’ di suspense negli istanti precedenti all’ufficializzazione del suo punteggio.

L’atleta azzurro classe 2007, già argento agli Europei del 2025 di Funchal, ha ottenuto il punteggio di 241,7008, dietro solo al campione europeo in carica, il britannico Tomblin (249,3951). A chiudere il podio, sul gradino più basso, è stato il russo Zachary Tromifov (Atleti Neutrali), che ha fatto registrare 235,7858. A completare la top 5 ci hanno pensato lo spagnolo Gonzalez Boneu (quarto) e lo svedese Martinez Delgado. Un risultato importante per il giovane atleta di Ferrara, che ad appena 19 anni aggiunge un’altra medaglia europea al suo palmares.

Per l’Italia è la seconda medaglia in questa rassegna continentale: nel pomeriggio gli azzurri avevano infatti vinto l’oro nel Mixed Team Event di tuffi grazie al quartetto formato da Sarah Jodoin Di Maria, Chiara Pellacani, Matteo Santoro e Raffaele Pelligra. Pelati tornerà in gara con Lucrezia Ruggiero nel duo misto tecnico, la cui finale è prevista per domenica 2 agosto alle 16:00.

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