Paltrinieri gioisce per il bronzo nella 5km e prepara Los Angeles: "Le risposte stanno arrivando"

05 Ago 2026 - 11:29
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Un grande Gregorio Paltrinieri vince il bronzo nella 5km di fondo e spiega: "È stata una gara durissima, ho fatto tanta fatica in mezzo, sono molto contento anche se non sono riuscito a riprendere i due in testa. Ieri ho fatto degli errori da persona più che da atleta, ho perso la fiducia e i punti di riferimenti". È felice per la medaglia di bronzo conquistata agli Europei di nuoto nella 5 km di fondo. "Oggi ho cercato di resistere e ho portato casa un risultato migliore. Tutti mi dicono che sono il loro idolo, tutto quello che ho fatto ha alzato il livello e mi diverto ancora. Le risposte in vista di Los Angeles stanno arrivando".

Ultimi video

01:12
Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

01:27
Delusione in acque libere

Delusione in acque libere

01:27
Europei a Varese

Europei a Varese

01:33
A tutto Jacobs

A tutto Jacobs

01:43
ITW JACOBS DICH

Jacobs 5 anni dopo l'oro olimpico: "Io tornato quello di Tokyo? Non me ne sono mai andato..."

00:25
MCH CAPPOTTATA RALLY FINLANDIA MCH

Terrore per Evans: si cappotta tre volte al Rally di Finlandia

00:43
MCH BASEBALL CACCIA ALLO SCOIATTOLO 28/7 MCH

Altro che baseball: Tigres e Orioles fanno partire la caccia allo scoiattolo!

00:33
MCH BASEBALL FUORICAMPO DELLA MAZZA 28/7 MCH

Baseball americano ai confini della realtà: il fuori campo è della mazza!

01:16
Sioli e Inzoli, che salti

Sioli e Inzoli, che salti

00:24
13 MCH BERRETTINI E PEGGY GOU IBIZA DC10 21/07 MCH

Berrettini scatenato a Ibiza in consolle con Peggy Gou

01:33
MCH CAMILLA MORONI BRONZO EUROPEI BOULDER MCH

Europei arrampicata: Camilla Moroni conquista il bronzo a Barcellona

01:05
DICH DOUALLA RECORD EUROPEO DICH

Doualla da record: "Ho fatto due volte i 100 metri per correre dalla mia famiglia"

01:02

Falcons-Saints, il Ringraziamento della NFL su Canale 20

00:38
actuffi

Un tuffo da 20 metri per omaggiare il "Salto della Fede" di Assassin's Creed

00:18

Shaq fa il dj in Belgio: show tra il pubblico

01:12
Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

I più visti di Nuoto

Pellacani cala un poker storico: oro anche nel trampolino 3 metri. Superata anche Cagnotto

Pellacani da sogno! Si conferma campionessa d'Europa, è il secondo oro di giornata

Imprendibile Taddeucci: è oro nella 10 km donne di fondo, bronzo Caponi. Quarto amaro per Paltrinieri tra gli uomini

Santoro e Pellacani non hanno rivali! Per l'Italia arriva la seconda medaglia d'oro dai tuffi

Impresa Conte-Pelligra: arriva l'argento nella piattaforma sincro 10 metri

Sfuma l'oro, ma Pelati fa la storia: è poker con l'argento nel solo libero. Bronzo nel team free

Notizie del giorno
Vedi tutti
Salah al Trabzonspor
11:51
Salah al Trabzonspor
11:50
Doualla: obiettivo finale dei 100 metri nella prima giornata dei Mondiali under 20 a Eugene
11:42
Allarme Alcaraz: lo spagnolo salta anche a Cincinnati, adesso lo US Open è a forte rischio
Lukaku – 113 mln dall’Inter al Chelsea
11:33
Lukaku torna, ma per quanto? Il belga arriva oggi in ritiro mentre la Mls osserva
11:29
Paltrinieri gioisce per il bronzo nella 5km e prepara Los Angeles: "Le risposte stanno arrivando"