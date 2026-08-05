Paltrinieri gioisce per il bronzo nella 5km e prepara Los Angeles: "Le risposte stanno arrivando"

Un grande Gregorio Paltrinieri vince il bronzo nella 5km di fondo e spiega: "È stata una gara durissima, ho fatto tanta fatica in mezzo, sono molto contento anche se non sono riuscito a riprendere i due in testa. Ieri ho fatto degli errori da persona più che da atleta, ho perso la fiducia e i punti di riferimenti". È felice per la medaglia di bronzo conquistata agli Europei di nuoto nella 5 km di fondo. "Oggi ho cercato di resistere e ho portato casa un risultato migliore. Tutti mi dicono che sono il loro idolo, tutto quello che ho fatto ha alzato il livello e mi diverto ancora. Le risposte in vista di Los Angeles stanno arrivando".