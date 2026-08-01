Europei nuoto 2026: l’Italia è bronzo nel doppio misto libero di artistico

Subito dopo però tocca alla Spagna, Dennis Gonzales Boneu e Iris Tio Casas hanno un coefficiente più basso ma a differenza degli azzurri non incappano in penalità per la sincronia. Gli iberici salgono in vetta momentanea con 257.9733, ma poi tocca alla Gran Bretagna: Isabelle Thorpe e Ranjuo Tomblin sono eccezionali, e spodestano gli spagnoli dalla vetta con il loro 258.2823. L’ultimo scalino per la medaglia azzurra è la coppia di atleti neutrali, che però si ferma a 238.0834 e deve accontentarsi del quarto posto. Chiude la Bulgaria, sul livello del Portogallo e quindi mai in corsa. Terza medaglia per l’Italia.