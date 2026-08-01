EUROPEI NUOTO

Europei nuoto 2026: l’Italia è bronzo nel doppio misto libero di artistico

Terzo posto per la coppia Pelati-Ruggiero alle spalle di Gran Bretagna e Spagna

01 Ago 2026 - 16:44
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Terza medaglia per l’Italia agli Europei di nuoto 2026 di Parigi. Nel nuoto artistico (doppio misto libero) Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero conquistano il bronzo alle spalle di Gran Bretagna e Spagna. Gli azzurri totalizzano il punteggio di 255.1641, nulla da fare contro i britannici (258.2823) e gli iberici (257.9733). Il coefficiente alto non è bastato a Filippo e Lucrezia, che portano comunque il primo bronzo nel medagliere azzurro.

Dopo il primo oro e il primo argento arriva anche il primo bronzo per l’Italia agli Europei di Nuoto 2026 di Parigi, Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero salgono sul gradino più basso del podio nel doppio misto libero di Nuoto Artistico. Dopo l’esordio della coppia portoghese con un punteggio piuttosto basso sono proprio gli azzurri i primi a scendere in acqua tra le nazioni accreditate per la medaglia. Il coefficiente alto d’esecuzione aiuta Filippo e Lucrezia, che totalizzano il punteggio di 255.1641.

Subito dopo però tocca alla Spagna, Dennis Gonzales Boneu e Iris Tio Casas hanno un coefficiente più basso ma a differenza degli azzurri non incappano in penalità per la sincronia. Gli iberici salgono in vetta momentanea con 257.9733, ma poi tocca alla Gran Bretagna: Isabelle Thorpe e Ranjuo Tomblin sono eccezionali, e spodestano gli spagnoli dalla vetta con il loro 258.2823. L’ultimo scalino per la medaglia azzurra è la coppia di atleti neutrali, che però si ferma a 238.0834 e deve accontentarsi del quarto posto. Chiude la Bulgaria, sul livello del Portogallo e quindi mai in corsa. Terza medaglia per l’Italia. 

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