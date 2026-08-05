Nuoto di fondo, Paltrinieri vince un grande bronzo nella 5km! Oro al tedesco Wellbrock

La delusione nella 10km è già storia per Gregorio Paltrinieri, che trova la sua riscossa nella 5km odierna e sale sul podio per la prima volta negli Europei di nuoto in corso a Parigi. Greg conquista infatti uno splendido bronzo in volata, dopo una gara disputata a ritmo sostenuto, sfruttando un grande rush finale che gli consente di bruciare il francese Velly. Oro e bis per Florian Wellbrock, già vincitore ieri, argento per Betlehem.
Cambia la distanza, ma non cambia il risultato nelle acque della Senna: Florian Wellbrock fa il bis e conquista anche la 5km, con una prova dominante e un piccolo brivido nel finale. Il tedesco fa l'andatura sin dal via, prendendo il largo dopo l'allungo iniziale di Klemet e dettando il ritmo. Alle sue spalle ecco il duo ungherese composto da Rasovzsky e Betlehem, con quest'ultimo (già secondo ieri) che si rivela l'unico ostacolo verso la doppietta del vincitore della 10km. L'ungherese effettua infatti una significativa accelerazione nel finale e affianca per qualche metro Wellbrock, salvo poi arrendersi al più forte collega. Wellbrock ottiene così un'altra vittoria dominante e indiscutibile, confermandosi il dominatore del nuoto in acque libere anche a Parigi, e sul podio c'è anche un po' d'Italia. Betlehem ottiene infatti l'argento (+2.37), ma il bronzo è per uno splendido Gregorio Paltrinieri, che riscatta la delusione e la medaglia "di legno" nella doppia distanza. Greg subisce le accelerazioni dei rivali sul lato controcorrente, esattamente com'era successo nelle Olimpiadi due anni fa, ma reagisce con grande resilienza e forza d'animo. Il finale è tutto dell'azzurro, che trova l'accelerazione giusta per scalare dalla top-5 verso il podio: uno scatto bruciante gli consente di superare e staccare il francese Velly (quarto), ma non basta per il secondo posto. Paltrinieri conquista dunque il bronzo, la terza medaglia per il nuoto di fondo azzurro e la 15a negli Europei di Parigi: cinque d'oro, quattro d'argento e sei del metallo meno pregiato. Quinta posizione per Acerenza, che batte al fotofinish il compagno Guidi (sesto): entrambi si tolgono la soddisfazione di battere un campione come Rasovszky (settimo).
Le parole di Greg
"È stata una gara durissima, ho fatto tanta fatica in mezzo, sono molto contento anche se non sono riuscito a riprendere i due in testa. Ieri ho fatto degli errori da persona più che da atleta, ho perso la fiducia e i punti di riferimenti". È felice Gregorio Paltrinieri per la medaglia di bronzo conquistata agli Europei di nuoto nella 5 km di fondo. "Oggi ho cercato di resistere e ho portato casa un risultato migliore. Tutti mi dicono che sono il loro idolo, tutto quello che ho fatto ha alzato il livello e mi diverto ancora. Le risposte in vista di Los Angeles stanno arrivando".