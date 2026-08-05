Doualla in gara sui 100 metri nella prima giornata dei Mondiali under 20 a Eugene
La 16enne velocista azzurra subito impegnata nelle batterie e presumibili semifinali. Tutte le gare e gli orari degli italianidi Redazione Sprintnews
© Grana/Fidal
Kelly Doualla esordirà nella serata italiana sui 100 metri donne dei campionati del mondo under 20, che iniziano oggi a Eugene in Oregon, nella settimana batteria in cui è accreditata del miglior tempo di iscrizione, il suo fantastico 11"14 grazie al quale ha recentemente vinto i campionati europei under 18 di Rieti, migliorando il suo primato continentale di categoria allieve.
Per la fenomenale 16enne velocista azzurra, di origini camerunensi, la gara di esordio nel principale campionato giovanile esistente, dove affronterà atlete di 1 o 2 anni più di lei, dovrebbe essere una formalità per scaldare i motori in vista della ben più impegnativa semifinale, prevista alle 3.05 della notte italiana di domani, le 18.05 della serata statunitense, quando punterà a raggiungere l'obiettivo minimo prefissato della finale che si disputerà alle 20.35 ora di Eugene del 6 agosto, le 5.35 del mattino seguente italiano.
Doualla vanta attualmente il settimo tempo mondiale stagionale under 20 in una graduatoria comandata da Shanoya Douglas, 18enne velocista giamaicana autrice di un eccellente 10"98 realizzato però in marzo a Kingston, sulla carta la favorita dell'evento pur se nelle ultime gare è apparsa meno brillante rispetto alla condizione mostrata in occasione del suo personale, mentre tra le altre candidate al podio vanno citate le due gemelle statunitensi Mia e Mariah Maxwell, accreditate rispettivamente di 11"08 e 11"11, secondo e terzo tempo al mondo di categoria, per cui è comprensibile immaginare come nulla sia precluso all'azzurra, una volta raggiunto il primo obiettivo della finale
Ai blocchi di partenza dei 100 femminili anche un'altra italiana, la 18enne Carlotta Suppini, scesa in stagione sino a 11"60, a sua volta con buone possibilità di puntare alle semifinali specie se riuscirà a migliorarsi sulla magica pista dell'Hayward Field.
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ORARI E GARE AZZURRI NELLA PRIMA GIORNATA (SERATA ITALIANA DEL 5)
19.00: 100 ostacoli F Eptathlon MANFREDINI
19.03: Giavellotto M Qualificazione (Gr. A) VILLA
19.22: 4x400 mista X Batterie ITALIA
19.50: Alto F Eptathlon MANFREDINI
19.54: 100 F Batterie DOUALLA, SUPPINI
20.20: Giavellotto M Qualificazione (Gr. B) DI MUGNO
20.44: 100 M Batterie ORLANDO, PRATALI
21.40: Lungo F Qualificazione CANOVI, GELPI
21.43: 800 M Batterie CIARAMELLA
22.15: Peso M Qualificazione DEL PIOLUOGO
22.35: 800 F Batterie CALIGIANA, MACCHI
ORARI E GARE AZZURRI NELLA PRIMA GIORNATA (NOTTE ITALIANA DEL 6)
3.05: 100 F Semifinali ev. Doualla, Suppini
3.20: Peso F Eptathlon MANFREDINI
3.30: 100 M Semifinali ev. Orlando, Pratali
4.27: 200 F Eptathlon MANFREDINI
4.45: Peso M Finale ev. Del Pioluogo
4.53: 5000 F Finale FERRARI, MIARI FULCIS
5.20: 5000 M Finale SANTANGELO
5.50: 4x400 mista X Finale ev. Italia