Doualla in gara sui 100 metri nella prima giornata dei Mondiali under 20 a Eugene

Doualla vanta attualmente il settimo tempo mondiale stagionale under 20 in una graduatoria comandata da Shanoya Douglas, 18enne velocista giamaicana autrice di un eccellente 10"98 realizzato però in marzo a Kingston, sulla carta la favorita dell'evento pur se nelle ultime gare è apparsa meno brillante rispetto alla condizione mostrata in occasione del suo personale, mentre tra le altre candidate al podio vanno citate le due gemelle statunitensi Mia e Mariah Maxwell, accreditate rispettivamente di 11"08 e 11"11, secondo e terzo tempo al mondo di categoria, per cui è comprensibile immaginare come nulla sia precluso all'azzurra, una volta raggiunto il primo obiettivo della finale