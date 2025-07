Nuoto di fondo, Mondiali: Paltrinieri quarto nella 3km Knockout Sprint

Nulla da fare, non è doppio tris di medaglie per l'Italia del nuoto in acque libere nei Mondiali in corso a Singapore. Nelle acque libere dell'isola di Sentosa, Gregorio Paltrinieri manca infatti il podio nell'ostica 3km Knockout Sprint, chiudendo in quarta posizione nella prova a lui meno adatta e congeniale. C'è stata pochissima storia per Greg, alle prese anche con l'affaticamento derivante dalla rottura del dito. Il carpigiano si è battuto come un leone contro degli avversari rapidissimi ed è riuscito a superare gli scaglioni dei 1500m iniziali e dei 1000m seguenti, arrivando a giocarsi le medaglie nei 500m finali, ma ha mancato un podio che sarebbe stato storico. La partenza poco efficace ha infatti ricacciato Greg nel gruppo e gli ha fatto perdere il ritmo giusto per il podio, conquistato da avversari più veloci e scaltri sotto il punto di vista tattico. Vana la grandissima rimonta negli ultimi duecento metri, con Paltrinieri che andava a prendere una traiettoria molto larga sulla sinistra, ma non riusciva a sorprendere e scalzare quei rivali che avevano già accumulato un grande vantaggio: l'azzurro chiudeva infatti in quarta posizione, a 12"9 dal vincitore. L'oro è andato al tedesco Florian Wellbrock, sempre più dominatore delle acque libere: dopo la vittoria nella 5km e quella nella 10k, ecco il terzo successo in tre gare. Inarrivabili la sua gambata nel finale e il suo tempo, da 5'46" netti, che l'ha reso irraggiungibile: argento all'ungherese David Betlehem (+1"7) e bronzo al francese Marc-Antoine Olivier (+5"1), un altro veterano del fondo. Era stato eliminato nel segmento centrale da 1000m e nella "semifinale", invece, Matteo Diodato.