Inter, Taremi torna al Porto? Dal Portogallo arrivano smentite

L'Inter pensa ai rinforzi, Ademola Lookman su tutti, ma anche alle cessioni. In uscita c'è sicuramente: Medhi Taremi. L'iraniano non ha convinto e i nerazzurri, che l'hanno preso a parametro zero, sarebbero ben felici di liberarsi del suo ingaggio da tre milioni netti. Sono state diverse nell'ultimo periodo le squadre accostate al bomber iraniano: sondaggi e richieste che però al momento non sono sfociate in qualcosa di più concreto. Dall'Iran alcune voci parlavano di una trattativa per un clamoroso ritorno al Porto, ex squadra di Taremi prima dell'Inter, ma dal Portogallo l'indiscrezione è stata smentita. Il futuro dell'iraniano rimane ancora un rebus: l'unica certezza è ch enella prossima stagione non vestira la maglia nerazzurra.