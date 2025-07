Federica Pellegrini risponde agli attacchi dei tifosi di Sinner: "Voi state male ... moooolto"

I supporters del 23enne di Sesto Pusteria si sono scatenati contro la "Divina" dopo le dichiarazioni sul caso Clostebol nel quale sosteneva come Sinner avesse avuto un "trattamento di favore" essendo il numero 1 al mondo di tennis. I fan dell'altoatesino non hanno dimenticato e hanno riempito il profilo della fuoriclasse azzurra che ha risposto per le rime.