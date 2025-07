Il Torino ha in pugno Franco Israel, 25enne portiere dello Sporting Lisbona e della nazionale uruguaiana. L'operazione sarà definita dopo il passaggio di Vanja Milinkovic-Savic al Napoli. Il portiere serbo avrebbe dovuto svolgere le visite mediche sabato con gli azzurri, ma è stato tutto rimandato per consentire ai due club di trovare intesa per Cyril Ngonge. Lo riporta Orazio Accomando.