Gila: "Lazio ha qualità, possiamo fare grandi cose"

"Per la stagione noi stiamo tranquilli, ci affidiamo al lavoro del mister, sappiamo di avere qualità e che quest'anno possiamo fare grandi cose. Purtroppo non giocheremo l'Europa, ma vediamo la parte positiva: giocheremo una partita a settimana e avremo più energia. Siamo contenti di affrontare una stagione in cui non ci vedono come favoriti, prendiamo tutto questo con la cattiveria giusta".Così Mario Gila, difensore della Lazio, ai canali ufficiali del club dopo l'amichevole contro la Primavera vinta per 3-0. "Le sensazioni sono buone, dopo tanto tempo di vacanze e allenamenti in ritiro. Dobbiamo migliorare, ma siamo contenti del risultato, non ci fissiamo sul punteggio, il nostro è un percorso lungo", aggiunge lo spagnolo. A ribadire il concetto anche Adam Marusic, difensore laziale, che a chi chiede se partire a fari spenti possa essere un vantaggio risponde come "il calcio vive di alti e bassi. Dobbiamo avere tante motivazioni, tanti obiettivi, lavorare tutti insieme e vedere dove possiamo arrivare. Penso che abbiamo fatto una buona gara dopo tutto il lavoro di questa settimana. Dobbiamo fare quello che il mister ci chiede, sappiamo cosa vuole e dobbiamo lavorare per essere pronti per l'inizio del campionato".