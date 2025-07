Nuoto, Mondiali: argento per l'Italia nella staffetta mista in acque libere

Il tempo complessivo della vittoria della Germania è 1h09'13"30 contro l'1h09'15"40 dell'Italia, con il nuotatore di Carpi che paga lo sforzo ma riesce comunque a resistere al tentativo di rimonta dell'Ungheria con il suo ultimo protagonista: David Betlehem, che insieme a Bettina Fabian, Viktoria Mihalyvari-Farkas e Kristof Rasovszky deve accontentarsi del bronzo. Non c'è mai una lotta per il podio: la Francia, quarta, è l'unica ad avvicinarsi al terzo posto, eppure chiude a 8 secondi di distacco dai magiari. Quarto oro per la Germania, ma pure per un leggendario Florian Wellbrock. Sesta medaglia (tutte d'argento), invece, per l'Italia, anche in questo caso tutte arrivate nel nuoto di fondo.