Filippo Pelati e la nuova consapevolezza dopo i Mondiali di nuoto artistico: "Il trucco è il mio marchio di fabbrica, gli haters dovranno abituarsi"

Sì, non è stato semplice all'inizio perché il nuoto artistico è uno sport al 90% al femminile, soprattutto quando mi sono affacciato io. Aprire questa disciplina al mondo maschile appariva un'utopia, quasi non si vedeva il motivo di creare una categoria ad hoc. Fortunatamente sono stato sempre un ragazzo molto determinato, che quando punta a un obiettivo, vuole arrivare fino in fondo. Devo dire la verità, non sono nemmeno mai arrivati insulti direttamente a me perché ho sempre avuto la fortuna di circondarmi di persone che mi volevano bene, sia a livello sportivo che sociale. Anche a scuola non ho mai ricevuto nessuna critica, anzi, ho sempre incontrato tanti fan che mi sostenevano e non vedevano l'ora che tornassi a casa dopo le gare. Da questo punto di vista sono stato fortunato, tuttavia i pochi commenti che ho ricevuto, ho sempre dato nessuna importanza perché mi scivolano addosso. Forse ciò che è stato più pesante sono stati i commenti sul mio trucco ai Mondiali. Mi sono stati riportati, ma come ho già anticipato, sarà il mio marchio di fabbrica visto che ai giudici è piaciuto moltissimo. Avendo gli occhi chiari, valorizza il mio sguardo, apre molto di più gli occhi, per cui, finché non troverò altro che possa colpirmi, mi vedrete sempre con questo trucco.