Rubarono un duty free all'aeroporto di Singapore: la Federazione sospende per 90 giorni Benedetta Pilato e Chiara Tarantino

L'ente ha accettato il patteggiamento richiesto dalle atlete e approvato dal Procuratore Generale del CONI

09 Ott 2025 - 12:33

Il furto di Singapore è costato caro a Benedetta Pilato e Chiara Tarantino che sono state sospese dalla Federazione Italiana di Nuoto. La Procura Federale ha accettato la richiesta di patteggiamento presentata dalle atlete determinando uno stop di novanta giorni che di fatto costringerà la ranista e la velocista pugliesi a rientrare nel 2026 saltando gli Europei in vasca corta in programma il prossimo dicembre. 

La Federazione ha infatti ricevuto il nulla osta del Procuratore Generale del CONI che ha confermato la sanzione complice anche l'atteggiamento collaborativo delle atlete che erano state protagoniste del furto di un duty free all'aeroporto di Singapore, di rientro dai Mondiali. 

BENEDETTA PILATO - 100 metri rana

Caso Tarantino-Pilato, verso la chiusura dell'indagine della Procura federale

pilato
tarantino

BENEDETTA PILATO - 100 metri rana

Caso Tarantino-Pilato, verso la chiusura dell'indagine della Procura federale

Federica Pellegrini sexy in costume, ti tuffi?

Brava, bella e vincente: Simona orgoglio azzurro

La presunta ex fidanzata di Phelps si dà al porno

Pilato e Tarantino shock: fermate per furto a Singapore, interviene l'Ambasciata italiana

Anita Bottazzo

Denudata dalla polizia a Singapore: anche Bottazzo con Pilato e Tarantino. Procura Fin aprirà indagine

