Rubarono un duty free all'aeroporto di Singapore: la Federazione sospende per 90 giorni Benedetta Pilato e Chiara Tarantino

Il furto di Singapore è costato caro a Benedetta Pilato e Chiara Tarantino che sono state sospese dalla Federazione Italiana di Nuoto. La Procura Federale ha accettato la richiesta di patteggiamento presentata dalle atlete determinando uno stop di novanta giorni che di fatto costringerà la ranista e la velocista pugliesi a rientrare nel 2026 saltando gli Europei in vasca corta in programma il prossimo dicembre.