Esordio ai Mondiali con medaglia per Filippo Pelati: è bronzo nel libero del solo maschile

Deciso a portare in acqua il tema del "Diavolo", il ferrarese delle Fiamme Oro ha saputo danzare alla perfezione sulle note de “L’Uccello di fuoco” di Igor Stravinskij colpendo i giudici con un grado di difficoltà elevato (51.9000) e permettendo all'Italia di smuovere il medagliere anche nel nuoto artistico in attesa del duo tecnico femminile dove Lucrezia Ruggiero ed Enrica Piccoli scenderanno in vasca per la finale.