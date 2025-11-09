Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
LA CONFESSIONE

Dalla bulimia al parto difficile fino al 'baby blues': Federica Pellegrini si racconta

Intervista all'ex campionessa di nuoto, che con il marito ed ex allenatore Matteo Giunta ha scritto 'In un tempo solo nostro"

09 Nov 2025 - 09:39
© ipa

© ipa

Dal distacco dalla famiglia molto giovane al parto difficile fino alle sofferenze post-partum. La leggenda vivente del nuoto azzurro Federica Pellegrini - sei medaglie d'oro mondiali, un argento ad Atene 2004 e un oro a Pechino 2008 - si racconta nel libro "In un tempo solo nostro" con l'ex allenatore Matteo Giunta che poi è diventato suo marito e papà di sua figlia: "Ho attraversato momenti molto difficili. Sono andata via di casa dopo l’Olimpiade di Atene, a sedici anni. Vivevo a Milano con altre tre ragazze, lontano dalla mia famiglia. Mi sentivo sola, e lo ero. Qualsiasi cosa facessi ero sulla bocca di tutti, vivevo in costume, avevo i miei sbalzi ormonali, che la testa ingigantiva, e che la gente percepiva. Così sono diventata bulimica. Io la paura di fallire, anche solo verso me stessa, l’ho avuta fino all’ultima gara che ho fatto. Così per non fallire mettevo il 110%".

Poi la nascita di Matilde, il 3 gennaio 2004: "Il parto è stato difficilissimo. Forse è quello che ha innescato i problemi venuti dopo. Sono state 48 ore di follia. Adesso ci rido su - ha detto in un'intervista al Corriere della Sera - Matteo è sempre stato con me, è stato incredibile il suo supporto. Ho avuto contrazioni molto forti. Dovevano essere quelle di preparazione, però erano già molto dolorose. Questa cosa mi sembrava stranissima, perché ho una tolleranza del dolore abbastanza alta. A un certo punto si è perso il battito della bambina. E il chirurgo ci ha detto: non ha senso aspettare, andiamo in sala operatoria. Sono stati due giorni veramente “interessanti”. Il dopo è stato molto complicato: "Sono stata vicina alla depressione. Quando ho preso la bambina in braccio ero già stanchissima. È stato un accumulo di stanchezza. Quindi i primi due mesi sono stati molto difficili. La prima notte in ospedale, guardando mia mamma, mi sono messa a piangere. Non so perché stessi piangendo, e questa cosa si è protratta nel tempo: sempre la sera, sempre a un certo orario, con accensioni che non capivo neanche da dove venissero. A un certo punto scoppiavo in un pianto dirotto, e non sapevo perché. Poi abbiamo scoperto che era questo “baby blues”. Noi stiamo cercando di passare a Matilde la nostra passione".

Leggi anche

Pellegrini e quel pensiero a Los Angeles 2028: "Secondo mio marito potrei qualificarmi"

federica pellegrini

Ultimi video

01:02
Bologna: "Farò la guerra sul ring"

Bologna: "Farò la guerra sul ring"

01:02
MCH RALLY PORTOGALLO PORTA AURO MCH

Rally del Portogallo: vola la portiera nell'incidente della Hyundai

54:08
Morello-Vukshinaj: l'incontro integrale

Morello-Vukshinaj: l'incontro integrale

00:30
Morello, la carica del suo angolo: "È nostra, prendiamoci l'Europa"

Morello, la carica del suo angolo: "È nostra, prendiamoci l'Europa"

27:43
Paparo-Ionescu: l'incontro integrale

Paparo-Ionescu: l'incontro integrale

02:25:50
TAF 11 - The Art of Fighting

TAF 11 - The Art of Fighting

43:35
Kogasso-Deslauriers: l'incontro integrale

Kogasso-Deslauriers: l'incontro integrale

01:52
Morello trionfa anche contro Vukshinaj: è sua la cintura dei pesi medi

Morello trionfa anche contro Vukshinaj: è sua la cintura dei pesi medi

01:17
Chiusura Milano-Cortina

Chiusura Milano-Cortina

02:05
The Art of Fighting

The Art of Fighting

02:03
MCH BLUE CARPET TORINO SINNER

Bagno di folla per Sinner a Torino

01:28
MCH BLUE CARPET TORINO ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz a Torino scherzano con il trofeo

01:14
MCH BLUE CARPET TORINO ATP FINALS SINNER ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz sul blue carpet dell'Atp Finals

01:40
MCH BLUE CARPET TORINO ATP FINALS GRUPPO MCH

Le suggestive immagini del blue carpet di Torino

01:58
Kogasso: "Aspettatevi un nuovo Mamba show"

Kogasso: "Aspettatevi un nuovo Mamba show"

01:02
Bologna: "Farò la guerra sul ring"

Bologna: "Farò la guerra sul ring"

I più visti di Nuoto

Le sexy vacanze della Pellegrini: che bikini!

Scatti 'hot', tapiro d'oro alla Pellegrini: "Like di Magnini? Mi ha defollowato..."

Furto all'aeroporto di Singapore, la Federazione sospende per 90 giorni Pilato e Tarantino

Anita Bottazzo

Denudata dalla polizia a Singapore: anche Bottazzo con Pilato e Tarantino. Procura Fin aprirà indagine

Pellegrini risponde ai tifosi di Sinner sul caso Clostebol: "Voi state male ... moooolto"

Federica Pellegrini sexy in costume, ti tuffi?

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:42
Musetti alle Finals: "Un sogno che si avvera, qualcosa di storico per me e per l'Italia"
10:31
Parma, tegola Suzuki: frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide
10:21
Scacchi: ancora Lodici in Coppa del Mondo, battuto Adams
10:20
Pellegrino sull'interesse del Milan: "Bello che si parli di una squadra del genere"
10:15
Ferrari, dal ritorno nelle hypercar alla vittoria del mondiale WEC