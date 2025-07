Mondiali, Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero vincono il bronzo nel duo misto tecnico

Seconda medaglia per l'Italia del nuoto artistico ai Mondiali in corso a Singapore. A conquistare il podio sono stati Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero che hanno ottenuto il bronzo nel duo misto tecnico bissando così il terzo posto già ottenuto del 18enne ferrarese nel singolare libero. Forti di un esercizio dal grado di difficoltà di 35.1500, Pelati e Ruggiero hanno completato una prova pulita che gli è valso un punteggio totale di 228.0275 suddiviso in 95.2750 per l'impressione e 129.7525 per l'esecuzione.