Mondiali, Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero sfiorano la medaglia nel libero del duo misto

Il tandem azzurro hanno pagato l'impressione artistica dove non è andato oltre quota 171.7500 che, unito al 144.2098 per l'esecuzione e al 47.3000 come grado di difficoltà di partenza, non ha permesso a Pelati e Ruggiero di andare oltre un giudizio complessivo di 315.9598. "Non aver incrementato la difficoltà non ci ha consentito di conquistare la medaglia; abbiamo eseguito una buona routine, cercando di esaltare soprattutto la parte artistica che avrebbe potuto portarci sul podio - ha commentato Pelati al termine della gara -. Non è bastato, ma siamo comunque soddisfatti della performance".