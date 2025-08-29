Pilato e Tarantino shock: fermate per furto a Singapore

Un brutto episodio ha visto coinvolte Benedetta Pilato e Chiara Tarantino. Stando a quanto racconta la Gazzetta, le due azzurre sono state fermate per furto all'aeroporto di Singapore, reduci dai mondiali di nuoto e dopo una vacanza a Bali. Le nuotatrici sono state inquadrate dalle telecamere di sorveglianza e sono state intercettate dalla polizia prima dell'imbarco verso l'Italia. Tarantino avrebbe infilato dentro la borsa di Pilato gli oggetti sottratti.