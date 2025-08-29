Logo SportMediaset
Pilato e Tarantino shock: fermate per furto a Singapore

Le due azzurre erano state in vacanza a Bali dopo i Mondiali, liberate grazie all'intervento del ministro Tajani

29 Ago 2025 - 14:54

Un brutto episodio ha visto coinvolte Benedetta Pilato e Chiara Tarantino. Stando a quanto racconta la Gazzetta, le due azzurre sono state fermate per furto all'aeroporto di Singapore, reduci dai mondiali di nuoto e dopo una vacanza a Bali. Le nuotatrici sono state inquadrate dalle telecamere di sorveglianza e sono state intercettate dalla polizia prima dell'imbarco verso l'Italia. Tarantino avrebbe infilato dentro la borsa di Pilato gli oggetti sottratti.

Hanno trascorso diverse ore in stato di fermo, prima dell'intervento della Farnesina e del ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Alla fine, hanno ricevuto un permesso speciale per rientrare in Patria e se la sono cavata, probabilmente dopo spiegazioni e scuse, solo con un avvertimento.

