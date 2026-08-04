Volley: Russia parteciperà a Nations League 2027, no a Mondiali maschili

04 Ago 2026 - 18:06
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A seguito della comunicazione rilasciata l'8 luglio scorso, la federazione mondiale di volley "ha continuato le consultazioni con le parti interessate per definire la tabella di marcia per il ritorno di atleti e ufficiali di gara russi nelle competizioni internazionali. In seguito a queste consultazioni, la Fivb ha confermato che le nazionali russe femminili e maschili parteciperanno alla Volleyball Nations League 2027 in qualità di squadre con il miglior ranking tra quelle non ancora qualificate per la competizione. Solo per l'edizione 2027, il torneo passerà da 18 a 19 squadre partecipanti per ciascun tabellone (maschile e femminile). Questo garantirà la partecipazione della nazionale femminile slovena e di quella maschile finlandese, entrambe aventi diritto alla qualificazione in base ai risultati ottenuti nelle stagioni precedenti. La Fivb è al lavoro per definire il format di gara necessario ad accogliere questo ampliamento del numero di squadre partecipanti. Come già annunciato e in linea con le raccomandazioni del Cio, verrà elaborato e attuato un piano specifico e completo di controlli antidoping tramite l'International Testing Agency (Ita).  Inoltre, la Federazione Russa ha già formalmente comunicato alla Fivb la decisione volontaria di non partecipare ai Campionati del Mondo maschili 2027, in programma in Polonia dal 10 al 27 settembre 2027".

Lo comunica la Federazione internazionale di pallavolo in una nota, aggiungendo di continuare "inoltre a valutare, in collaborazione con il Comitato Organizzatore Locale (COL), Volleyball Canada, USA Volleyball e le altre parti interessate, l'eventuale partecipazione della nazionale femminile russa ai Campionati del Mondo femminili 2027".

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