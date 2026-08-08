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Europei di tuffi, Elisa Cosetti è argento nella categoria grandi altezze

Secondo posto per l’italiana alle spalle di Chukanivska (Ucraina) e davanti a Halbisch (Germania

08 Ago 2026 - 14:23
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Arriva una medaglia d’argento dagli Europei di tuffi: Elisa Cosetti conquista il secondo posto nei tuffi da grandi altezze (femminile). L’atleta azzurra chiude con il punteggio di 297.20 nella piattaforma 20 metri, sufficiente per precedere la tedesca Maike Elena Halbisch, che conquista il bronzo con il punteggio di 292.15 (con un tuffo record da 112.50 punti). Imprendibile l’ucraina Nelli Chukanivska, medaglia d’oro in 324.70.

Elisa Cosetti è argento nella piattaforma 20 metri di tuffi dalle grandi altezze, oro per l’ucraina Chukanivska e bronzo per la tedesca Halbisch. L’italiana si presenta agli ultimi due round (dopo i primi due della giornata di ieri) con il secondo posto complessivo: 141.80 punti al netto dei 152.30 dell’ucraina Nelli Chukanivska e dei 138.60 della svizzera Morgane Herculano. Chukanivska è magistrale nel terzo round, 74.40 punti per salire in vetta a 226.70 con un solo tuffo dal termine. Elisa sale invece a 209.80, con dieci punti esatti di margine (199.80) sull’elvetica con un solo tuffo rimanente (subito dietro la tedesca Schmidbauer a 197.55).

Il terzo round ha il coefficiente bloccato a 3.4, ma le cose cambiano nel quarto e ultimo round. La tedesca Halbisch infatti porta un tuffo con 5.0 di coefficiente, lo esegue alla grande e guadagna 112.50 punti, che la riporta clamorosamente in corsa per le medaglie. Elisa cambia decisione in corsa, sceglie un 3.8 di coefficiente e si prende la vetta momentanea in 297.20. L’ultima a tuffarsi è proprio Chukanivska, che con un coefficiente di 4.0 prende anche dei 9.0 e fa segnare oltre 97 punti per chiudere a 324.70, che vale la medaglia d’oro.

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