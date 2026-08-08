Europei di tuffi, Elisa Cosetti è argento nella categoria grandi altezze

Il terzo round ha il coefficiente bloccato a 3.4, ma le cose cambiano nel quarto e ultimo round. La tedesca Halbisch infatti porta un tuffo con 5.0 di coefficiente, lo esegue alla grande e guadagna 112.50 punti, che la riporta clamorosamente in corsa per le medaglie. Elisa cambia decisione in corsa, sceglie un 3.8 di coefficiente e si prende la vetta momentanea in 297.20. L’ultima a tuffarsi è proprio Chukanivska, che con un coefficiente di 4.0 prende anche dei 9.0 e fa segnare oltre 97 punti per chiudere a 324.70, che vale la medaglia d’oro.