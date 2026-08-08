Europei, nuoto di fondo: argento Italia nella staffetta mista 4 x 1,5 km

"Quasi ci eravamo (per l'oro, ndr), sono contento comunque di questo argento, è stata una bella staffetta, ci siamo divertiti, ho fatto un po' fatica in fondo e non sono riuscito a passare il tedesco". Subito dopo aver conquistato l'argento nella staffetta mista, Gregorio Paltrinieri racconta così la sua gara e il suo Europeo di nuoto a Parigi che non lo soddisfa fino in fondo. "Vado via però con un po' di rammarico perché non ho fatto quello che potevo fare - aggiunge l'azzurro - non farò la vasca che non l'ho preparata. Penso che ci rivedremo l'anno prossimo. Non sono contento di come sia andato il campionato per me, ho fatto errori che non potevo fare". Poi Paltrinieri racconta un aneddoto sulle medaglie: "ai miei compagni ho detto prima della gara che una donna molto credente a Padre Pio mi ha avvicinato sull'aereo che mi portava a Parigi e mi ha anticipato che avrei vinto due medaglie e così è stato, ci ha preso".