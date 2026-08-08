EUROPEI NUOTO

Europei, nuoto di fondo: argento Italia nella staffetta mista 4 x 1,5 km

Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri sono secondi nella 4 x 1,5km alle spalle della Germania

08 Ago 2026 - 11:30
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Arriva un’altra medaglia negli Europei di nuoto 2026, la staffetta mista 4 x 1,5km vede l’Italia conquistare l’argento. Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri chiudono secondi alle spalle della Germania (oro) e davanti all’Ungheria (bronzo). Klemet fa la differenza nella terza sezione, Paltrinieri prova la super rimonta ma riesce solamente a scalzare Betlehem. Settima medaglia nel nuoto di fondo per gli azzurri.

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La gara

 Prova d’orgoglio incredibile dell’Italia, che nella staffetta mista 4 x 1,5km di nuoto di fondo conquista la medaglia d’argento alle spalle della Germania e davanti all’Ungheria. Nella prima frazione è la Turchia a prendere la leadership, con un atleta maschile in acqua insieme alle ragazze di Italia, Germania, Ungheria e Francia. Dopo i primi 1500 metri, al primo cambio, è il momento di Ginevra Taddeucci, che resta sempre in scia alla tedesca Isabelle Gose e riesce addirittura a sopravanzarla nel finale. A metà gara l’Italia è sensibilmente avanti, poi però scende in acqua Oliver Klemet. Il tedesco crea un vuoto pazzesco alle sue spalle, Marcello Guidi e l’ungherese Rasovszky non riescono a tenere il suo ritmo. All’ultimo cambio entrano in scena i migliori: Florian Wellbrock, David Betlehem e Gregorio Paltrinieri. Il tedesco ha otto secondi di margine, ma Betlehem è una furia e riesce a ricucire di fatto tutto il divario. Dopo la fiammata dell’ungherese è Paltrinieri ad iniziare il suo show: all’ultima virata cambia ritmo e va all’attacco di Betlehem, avvicinandosi clamorosamente anche a Wellbrock. Gregorio ci prova ma il tedesco risponde negli ultimi metri, strappando la medaglia d’oro. Argento per l’Italia (il primo nel nuoto di fondo, settima medaglia oltre ai due ori e quattro bronzi), bronzo per l’Ungheria.

Paltrinieri: "C'è rammarico"

 "Quasi ci eravamo (per l'oro, ndr), sono contento comunque di questo argento, è stata una bella staffetta, ci siamo divertiti, ho fatto un po' fatica in fondo e non sono riuscito a passare il tedesco". Subito dopo aver conquistato l'argento nella staffetta mista, Gregorio Paltrinieri racconta così la sua gara e il suo Europeo di nuoto a Parigi che non lo soddisfa fino in fondo. "Vado via però con un po' di rammarico perché non ho fatto quello che potevo fare - aggiunge l'azzurro - non farò la vasca che non l'ho preparata. Penso che ci rivedremo l'anno prossimo. Non sono contento di come sia andato il campionato per me, ho fatto errori che non potevo fare". Poi Paltrinieri racconta un aneddoto sulle medaglie: "ai miei compagni ho detto prima della gara che una donna molto credente a Padre Pio mi ha avvicinato sull'aereo che mi portava a Parigi e mi ha anticipato che avrei vinto due medaglie e così è stato, ci ha preso".

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