Nuoto di fondo, Europei: Taddeucci di bronzo nella 3km knockout, trionfa Gose

"La Gose era l'avversaria da tenere d'occhio. Dovevo cercare di resistere. Il cambio di programma non mi è piaciuto molto ma mancava un bronzo nella knockout, sono soddisfatta. Oggi ho cercato di entrare e non sentire troppo le sensazioni e alla fine sono andata forse più di orgoglio che di altro". Così l'azzurra Ginevra Taddeucci, bronzo nella 3km sprint knockout agli Europei di fondo che si disputano a Parigi. "Sono molto felice per quello che ho fatto e di quello che mi scrivono. Per me questa gara è difficile, non sono veloce e sono contenta di quello che sono riuscita a ottenere. Parigi mi porta fortuna? Oggi la Senna era anche più pulita, non abbiamo trovato neanche arbusti. Non sarà pulitissima ma per me è fortunata di sicuro", ha aggiunto.