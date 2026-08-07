Nuoto di fondo, Europei: Taddeucci di bronzo nella 3km knockout, trionfa Gose

Pellacani forza... 5! Tutte le medaglie d'oro di Chiara agli Europei di Parigi
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Salgono a 20 le medaglie dell'Italia nei trionfali Europei di nuoto in corso a Parigi, ed ecco un'altra soddisfazione dalla Senna e dalle acque libere. Dopo il doppio oro nella 5km e nella 10km, Ginevra Taddeucci corona la sua rassegna continentale con un'altra medaglia: è bronzo per l'azzurra nella 3km knockout, emozionante gara a eliminazione. Out in semifinale Caponi e Rimoldi, l'oro va alla tedesca Isabel Gose che domina sin dal via.
L'Italia arriva a quota 20, nella mattinata odierna, e conquista un'altra medaglia dalle acque della Senna. Ginevra Taddeucci chiude infatti col bronzo nella 3km knockout race, dominata dalla tedesca Isabel Gose. Non è una gara dalla facile lettura, quella odierna, con la gara che viene divisa in tre segmenti: due batterie da 1500m e due batterie da 1000m scremano le atlete, prima della chiusura (con dieci atlete) sull'imbuto finale da 500m. Un totale di tre chilometri che ha un'assoluta dominatrice, visto che la tedesca Isabel Gose (esperta del mezzofondo in vasca) impone un ritmo insostenibile sia nei due turni eliminatori che nella fase conclusiva. La 24enne si rende dunque imprendibile e conquista una meritata medaglia d'oro, mentre Ginevra Taddeucci fa tre su tre: dopo il doppio oro nella 5km e nella 10km, ecco il bronzo ottenuto quest'oggi. L'azzurra resta in scia alla Gose nei due turni eliminatori, poi deve inseguire dalla quarta posizione nei 500m conclusivi: riesce il sorpasso alla francese Delacroix, non quello all'ungherese Fabian. Quest'ultima, che aveva sbagliato completamente la virata nella prima serie, è medaglia d'argento, mentre Taddeucci conquista il bronzo. Out in semifinale e dopo il tratto da 1000m, invece, Linda Caponi e Rebecca Rimoldi. Sfortunata in particolare la prima delle due azzurre, che aveva vinto la sua batteria e ha pagato due errori in virata nella seconda fase. Salgono dunque a 20 le medaglie dell'Italia: 7 ori, 4 argenti e 9 bronzi.
"La Gose era l'avversaria da tenere d'occhio. Dovevo cercare di resistere. Il cambio di programma non mi è piaciuto molto ma mancava un bronzo nella knockout, sono soddisfatta. Oggi ho cercato di entrare e non sentire troppo le sensazioni e alla fine sono andata forse più di orgoglio che di altro". Così l'azzurra Ginevra Taddeucci, bronzo nella 3km sprint knockout agli Europei di fondo che si disputano a Parigi. "Sono molto felice per quello che ho fatto e di quello che mi scrivono. Per me questa gara è difficile, non sono veloce e sono contenta di quello che sono riuscita a ottenere. Parigi mi porta fortuna? Oggi la Senna era anche più pulita, non abbiamo trovato neanche arbusti. Non sarà pulitissima ma per me è fortunata di sicuro", ha aggiunto.
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