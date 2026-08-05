EUROPEI NUOTO

Europei nuoto, Taddeucci bis: oro nella 5km di fondo, due italiane sul podio

Dopo il trionfo nella 10 km l'atleta toscana si ripete: nessun azzurro aveva mai vinto su entrambe le distanze nello stesso Europeo

05 Ago 2026 - 15:54
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

L'Italia è nuovamente protagonista nel nuoto in acque libere, che continua a regalare soddisfazioni soprattutto nella sua versione al femminile. Ginevra Taddeucci piazza infatti uno storico bis e si prende anche la medaglia d'oro nella 5km, dopo aver trionfato nella 10km nella giornata di ieri. Arriva dunque il sesto oro per l'Italia negli Europei in corso a Parigi, che vale la leadership nel medagliere, ed è festa doppia: bronzo per Barbara Pozzobon.

Leggi anche

Imprendibile Taddeucci: è oro nella 10 km donne di fondo, bronzo Caponi. Quarto amaro per Paltrinieri tra gli uomini

LA GARA

Un finale col brivido, per un errore di traiettoria, non cambia l'esito finale di una 5km a tinte tricolori. La Senna si tinge nuovamente d'azzurro per la vittoria di Ginevra Taddeucci che, dopo aver trionfato nella 10km, si prende anche la medaglia d'oro nella 5km odierna: mai nessun atleta italiano aveva trionfato in entrambe le distanze nello stesso Europeo. La gara è subito contraddistinta dalle atlete italiane, visto che Barbara Pozzobon effettua una grande partenza e fa l'andatura per metà gara. L'azzurra lancia il primo tentativo di fuga, portando con sé Ginevra Taddeucci e l'ungherese Mihalyvary-Farkas, ma il gruppo rientra sulle attaccanti e la gara si fa più tattica. L'ultimo giro è quello decisivo per il trionfo a tinte tricolori, con l'attacco e l'accelerazione di Ginevra Taddeucci, che fa il vuoto prima di un finale col brivido. L'azzurra sbaglia infatti la traiettoria negli ultimi metri e sembra perdere l'abbrivio verso la medaglia d'oro, per poi riprendersi e ottenere una meritatissima vittoria. Seconda gara e seconda medaglia d'oro per Ginevra Taddeucci, che fa sua anche la 5km: argento per l'ungherese Mihalyvary-Farkas (+2.14) e bronzo per Barbara Pozzobon (+3.90). Arrivano dunque ancora due medaglie dal nuoto in acque libere al femminile, esattamente com'era successo ieri. Questi risultati e il bronzo mattutino di Gregorio Paltrinieri, inoltre, mandano l'Italia al primo posto nel medagliere assoluto degli Europei di nuoto: sei medaglie d'oro, quattro d'argento e sette di bronzo per un totale di 17 podi.

Ultimi video

01:12
Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

01:27
Delusione in acque libere

Delusione in acque libere

01:27
Europei a Varese

Europei a Varese

01:33
A tutto Jacobs

A tutto Jacobs

01:43
ITW JACOBS DICH

Jacobs 5 anni dopo l'oro olimpico: "Io tornato quello di Tokyo? Non me ne sono mai andato..."

00:25
MCH CAPPOTTATA RALLY FINLANDIA MCH

Terrore per Evans: si cappotta tre volte al Rally di Finlandia

00:43
MCH BASEBALL CACCIA ALLO SCOIATTOLO 28/7 MCH

Altro che baseball: Tigres e Orioles fanno partire la caccia allo scoiattolo!

00:33
MCH BASEBALL FUORICAMPO DELLA MAZZA 28/7 MCH

Baseball americano ai confini della realtà: il fuori campo è della mazza!

01:16
Sioli e Inzoli, che salti

Sioli e Inzoli, che salti

00:24
13 MCH BERRETTINI E PEGGY GOU IBIZA DC10 21/07 MCH

Berrettini scatenato a Ibiza in consolle con Peggy Gou

01:33
MCH CAMILLA MORONI BRONZO EUROPEI BOULDER MCH

Europei arrampicata: Camilla Moroni conquista il bronzo a Barcellona

01:05
DICH DOUALLA RECORD EUROPEO DICH

Doualla da record: "Ho fatto due volte i 100 metri per correre dalla mia famiglia"

01:02

Falcons-Saints, il Ringraziamento della NFL su Canale 20

00:38
actuffi

Un tuffo da 20 metri per omaggiare il "Salto della Fede" di Assassin's Creed

00:18

Shaq fa il dj in Belgio: show tra il pubblico

01:12
Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

I più visti di Nuoto

Pellacani cala un poker storico: oro anche nel trampolino 3 metri. Superata anche Cagnotto

Pellacani da sogno! Si conferma campionessa d'Europa, è il secondo oro di giornata

Imprendibile Taddeucci: è oro nella 10 km donne di fondo, bronzo Caponi. Quarto amaro per Paltrinieri tra gli uomini

Santoro e Pellacani non hanno rivali! Per l'Italia arriva la seconda medaglia d'oro dai tuffi

Impresa Conte-Pelligra: arriva l'argento nella piattaforma sincro 10 metri

Nuoto artistico, azzurre da bronzo nel tecnico a squadre: sul podio dietro ad Atleti Neutrali B e Spagna

Notizie del giorno
Vedi tutti
Calciatore di 24 anni muore colpito da un fulmine
16:02
Calciatore di 24 anni muore colpito da un fulmine
Follie turche: nessuno in Serie A guadagna quanto Salah al Trabzonspor
16:02
Follie turche: nessuno in Serie A guadagna quanto Salah al Trabzonspor
15:54
Capolavoro Taddeucci: oro pure nella 5 km di fondo. Sul podio anche Pozzobon
15:50
Como, visite mediche in corso per Chalobah e Yan Couto
15:48
Milan-Inter 1-1, Amorim post-match: "Migliorare in tutto, Leao deve divertirsi stare al Milan è una fortuna"