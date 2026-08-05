Europei nuoto, Taddeucci bis: oro nella 5km di fondo, due italiane sul podio

Un finale col brivido, per un errore di traiettoria, non cambia l'esito finale di una 5km a tinte tricolori. La Senna si tinge nuovamente d'azzurro per la vittoria di Ginevra Taddeucci che, dopo aver trionfato nella 10km, si prende anche la medaglia d'oro nella 5km odierna: mai nessun atleta italiano aveva trionfato in entrambe le distanze nello stesso Europeo. La gara è subito contraddistinta dalle atlete italiane, visto che Barbara Pozzobon effettua una grande partenza e fa l'andatura per metà gara. L'azzurra lancia il primo tentativo di fuga, portando con sé Ginevra Taddeucci e l'ungherese Mihalyvary-Farkas, ma il gruppo rientra sulle attaccanti e la gara si fa più tattica. L'ultimo giro è quello decisivo per il trionfo a tinte tricolori, con l'attacco e l'accelerazione di Ginevra Taddeucci, che fa il vuoto prima di un finale col brivido. L'azzurra sbaglia infatti la traiettoria negli ultimi metri e sembra perdere l'abbrivio verso la medaglia d'oro, per poi riprendersi e ottenere una meritatissima vittoria. Seconda gara e seconda medaglia d'oro per Ginevra Taddeucci, che fa sua anche la 5km: argento per l'ungherese Mihalyvary-Farkas (+2.14) e bronzo per Barbara Pozzobon (+3.90). Arrivano dunque ancora due medaglie dal nuoto in acque libere al femminile, esattamente com'era successo ieri. Questi risultati e il bronzo mattutino di Gregorio Paltrinieri, inoltre, mandano l'Italia al primo posto nel medagliere assoluto degli Europei di nuoto: sei medaglie d'oro, quattro d'argento e sette di bronzo per un totale di 17 podi.