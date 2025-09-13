Caso Tarantino-Pilato, verso la chiusura dell'indagine della Procura federale: ipotesi patteggiamento

Continuano le indagini della procura federale del nuoto sul caso che ha visto coinvolte le due nuotatrici azzurre Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, reduci dai Mondiali a Singapore e fermate in aeroporto con l'accusa di aver rubato al duty free dello scalo asiatico. Entrambe le atlete sono state ascoltate dal procuratore federale e - secondo quanto si apprende - la chiusura dell'indagine dovrebbe avvenire nel giro di poco tempo. Non sarebbero emerse, dalle rispettive dichiarazioni, delle novità rilevanti rispetto a quanto era emerso sulla vicenda.