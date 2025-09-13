Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
nuoto

Caso Tarantino-Pilato, verso la chiusura dell'indagine della Procura federale: ipotesi patteggiamento

Nel giro di poco la Procura potrebbe decidere di chiudere le indagini, si ipotizza un patteggiamento

13 Set 2025 - 18:26
BENEDETTA PILATO - 100 metri rana © Getty Images

BENEDETTA PILATO - 100 metri rana © Getty Images

Continuano le indagini della procura federale del nuoto sul caso che ha visto coinvolte le due nuotatrici azzurre Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, reduci dai Mondiali a Singapore e fermate in aeroporto con l'accusa di aver rubato al duty free dello scalo asiatico. Entrambe le atlete sono state ascoltate dal procuratore federale e - secondo quanto si apprende - la chiusura dell'indagine dovrebbe avvenire nel giro di poco tempo. Non sarebbero emerse, dalle rispettive dichiarazioni, delle novità rilevanti rispetto a quanto era emerso sulla vicenda.

Pilato aveva preso posizione sui propri social, accusando in sostanza la compagna di nazionale di averle messo nella borsa, a sua insaputa, boccette di oli essenziali sottratti nel duty free dell'aeroporto di Singapore. Le due erano state fermate sul posto con l'accusa di furto, trattenute qualche giorno in un albergo e quindi rilasciate per il rientro in Italia grazie all'intervento della Farnesina. Le indagini, avviate due settimane fa, il primo settembre, potrebbero durare fino a un massimo di due mesi, ma come detto i tempi potrebbero essere ben più stringenti.

Leggi anche
Anita Bottazzo

Denudata dalla polizia a Singapore: anche Bottazzo con Pilato e Tarantino. Procura Fin aprirà indagine

Tra le ipotesi dell'indagine federale, c'è anche quella del patteggiamento pre-deferimento, come prevista dal regolamento. Nel frattempo, le Fiamme Gialle - nel cui Gruppo sportivo è tesserata Tarantino- hanno chiesto alla procura gli atti dell'inchiesta per una loro valutazione.

Nuoto: Pilato e Tarantino fermate a Singapore, l'Ambasciata italiana le fa rientrare

1 di 22
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

pilato
tarantino

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:02
Una saga entusiasmante

Una saga entusiasmante

02:19
DICH BATTOCLETTI MONDIALI TOKTO 13/9 DICH

Battocletti: "Sto vivendo un sogno, grazie a tutta l’Italia"

01:39
DICH FABBRI MONDIALI TOKYO 13/9 DICH

Fabbri, una gioia di bronzo: "Me lo meritavo. E me lo dedico"

00:49
DICH JACOBS MONDIALI TOKYO 13/9 DICH

Jacobs: "Non sono soddisfatto, voglio la finale a tutti i costi"

00:47
DICH DOSSO MONDIALI TOKYO 13/9 DICH

Dosso: "Non capita tutti i giorni di vincere una batteria ai Mondiali"

00:27
DICH IAPICHINO DOPO ELIMINAZIONE MONDIALI DICH

Lo shock di Iapichino: "No comment, parlerò quando sarò più lucida""

03:07
DICH DE GIORGI PRE MONDIALE 13/9 DICH

De Giorgi alla vigilia del Mondiale: "Conosciamo poco l'Algeria ma è la più debole del girone"

01:02
DICH PALMISANO TOKYO 13-09 DICH

Palmisano: "Una medaglia speciale in un posto che mi mancava"

01:19
DICH PENNETTA 10 ANNI DOPO US OPEN DICH NEW 2

Pennetta"10 anni dopo la vittoria allo US Open: "Dopo l'ultimo colpo, la calma"

01:31
Eccellenze nello sport

Eccellenze nello sport

01:34
Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

01:30
MCH ALCARAZ PLATINATO MCH

Alcaraz festeggia gli Us Open con un nuovo look...patinato!

02:33
DICH CAMPRIANI DICH

Campriani: "Avanti tutta verso Los Angeles con tante novità"

03:26
DICH BUONFIGLIO DICH

Buonfiglio: "La Nazionale di calcio? Andremo ai Mondiali"

01:21
Il padel delle leggende

Il padel delle leggende

02:02
Una saga entusiasmante

Una saga entusiasmante

I più visti di Nuoto

BENEDETTA PILATO - 100 metri rana

Caso Tarantino-Pilato, verso la chiusura dell'indagine della Procura federale

Anita Bottazzo

Denudata dalla polizia a Singapore: anche Bottazzo con Pilato e Tarantino. Procura Fin aprirà indagine

Pilato e Tarantino shock: fermate per furto a Singapore, interviene l'Ambasciata italiana

Pilato e Tarantino fermate a Singapore, l'Ambasciata italiana le fa rientrare

Il dt della Nazionale: "Pilato-Tarantino, fatto grave. Prenderemo provvedimenti"

Le sexy vacanze della Pellegrini: che bikini!

Notizie del giorno
Vedi tutti
20:06
MotoGp, Bezzecchi: "Un sabato fantastico, ho dato tutto"
20:05
Juve infinita, jolly Adzic per Tudor nello show di Yildiz, Calhanoglu e i fratelli Thuram. Inter ancora al tappeto
19:38
Lecce, tutti pazzi per Leclerc: il pilota Ferrari con la fidanzata Alexandra alle nozze del fratello
19:38
Yamal fa litigare Spagna e Barcellona: Flick furente con il ct De La Fuente
19:17
Gasperini: "Dybala sta bene ma non ha i 90 minuti. Pellegrini resta un valore"