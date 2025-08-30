Denudata dalla polizia a Singapore: anche Bottazzo con Pilato e Tarantino. Cosa rischiano le atlete

Le telecamere hanno poi scagionato lei e la Morini, che sono state rilasciate, mentre per Pilato e Tarantino si è subito mossa la macchina diplomatica. L'ambasciatore a Singapore Dante Brandi, ex pallanuotista e in ottimi rapporti con la Federnuoto, ha avviato le procedure per tutelare le due connazionali. Dopo essere state sistemate in albergo, le autorità di Singapore hanno optato solo per un'ammonizione e hanno quindi concesso il rimpatrio.