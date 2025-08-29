Logo SportMediaset
Pilato si difende: "Fatti indipendenti dalla mia volontà, ho sofferto sul piano umano"

La nuotatrice dopo essere stata fermata a Singapore per furto in aeroporto insieme alla compagna di nazionale Tarantino: "Collaborato sin da subito"

29 Ago 2025 - 15:24
1 di 22
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

"Desidero condividere alcune considerazioni in merito a quanto recentemente emerso sulla mia persona. Durante il mio rientro dall'Asia, a seguito della partecipazione ai Campionati Mondiali e di un breve soggiorno privato con altri miei compagni della nazionale di nuoto, mio malgrado, sono stata indirettamente coinvolta in uno spiacevole episodio gestito dalle autorità aeroportuali di Singapore". Inizia così il lungo post della nuotatrice azzurra Benedetta Pilato, per chiarire la vicenda che l'ha vista coinvolta a Singapore assieme alla compagna di nazionale Chiara Tarantino: le due sono state accusate di furto all'interno dell'aeroporto dello stato asiatico. 

"In giorni che avrebbero dovuto essere soprattutto di riposo e di relax mentale, ho invece attraversato, lontana da casa, momenti particolarmente difficili, che poi fortunatamente si sono rilevati essere indipendenti dalla mia volontà, ma che mi hanno profondamente segnato sul piano umano. Tengo a precisare che ho collaborato fin da subito con le autorità locali, con il pieno supporto dell'Ambasciata Italiana. La vicenda fortunatamente si è conclusa in poche ore, senza nessuna implicazione, grazie anche alla mia massima trasparenza nei confronti delle stesse autorità aeroportuali di Singapore", prosegue Pilato, sottolineando "non ho mai avuto intenzione di compiere gesti inadeguati, e chi mi conosce sa quanto tengo ai valori dello sport, alla correttezza e all'onestà personale. Da questa esperienza comunque traggo grandi insegnamenti sulla prudenza, sulla responsabilità individuale e sul valore delle persone che mi circondano. Adesso torno nuovamente a concentrarmi con serenità e maggior determinazione sul mio percorso sportivo. Ringrazio profondamente chi mi ha sostenuta con discrezione, senza giudizi gratuiti, e chi continua a credere in me".

