Caso Pilato e Tarantino, Butini: "Commessa una grande sciocchezza"

Il dt della nazionale: "Fatto molto grave, non ho voluto sentirle. Prenderemo provvedimenti quando avremo il quadro più chiaro"

31 Ago 2025 - 08:47
© instagram

© instagram

Cesare Butini, direttore tecnico della Nazionale di nuoto, non nasconde delusione parlando del caso Pilato-Tarantino: "Grande amarezza per un comportamento che non giova a nessuno e di certo nuoce al movimento in generale. Ha avuto modo di sentire le due ragazze? No, e non solo perché i fatti si sono svolti in un periodo fuori dalla convocazione in nazionale, ma anche perché non ho proprio voluto. Cosa avrei potuto dire se non quello che avranno già detto loro i genitori?".

"Nel mio ruolo avrò modo di sicuro di parlarci - prosegue in un'intervista a La Repubblica -: dirò loro che hanno fatto una grande stupidaggine. Sono dei portavalori, anche quando non indossano la tuta azzurra. Quello che hanno fatto è molto grave. Finire in prima pagina per questo, anche no". Pilato e Tarantino sono entrambe staffettiste: non la preoccupano le conseguenze sul lato tecnico? "Sì certo, perché questa storia ha colpito una medaglia del Mondiale che è diventata anche una gara olimpica. E mi preoccupa il peso che dovremmo dare al tutto e che dovrà essere un peso giusto".

"La Federazione ha stigmatizzato l'accaduto - afferma ancora Butini - anche se le ragazze non erano in convocazione Nazionale. Col presidente Paolo Barelli valuteremo nei prossimi giorni la situazione e prenderemo provvedimenti quando avremo più elementi per un quadro più chiaro. Ma in generale è una storia che deve servire a tutti noi".

pilato
tarantino
nazionale
nuoto

