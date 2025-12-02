Logo SportMediaset

NUOTO

Europei in vasca corta: argento per Quadarella nei 400 e per la staffetta 4x50 donne

La romana ha completato la prova in 3'56"70 strappando il record italiano a Federica Pellegrini, mentre le azzurre si sono fermate alle spalle dell'Olanda

di Redazione
02 Dic 2025 - 20:37

Gli Europei di nuoto in vasca corta si aprono con una preziosa medaglia d'argento per Simona Quadarella e una per la staffetta 4x50 metri stile libero. L'azzurra ha conquistato il secondo posto nei 400 metri stile libero vinti dalla tedesca Isabel Gose, migliorando il record italiano appartenente a Federica Pellegrini, mentre le azzurre si sono fermate alle spalle soltanto dell'Olanda.

Partenza quieta per Quadarella che ha lasciato l'inglese Freya Colbert prendere il comando delle operazioni prima di risalire attorno a metà gara quando davanti si è portata una scatenata Isabel Gose. La tedesca ha forzato il ritmo costringendo pian piano le avversarie con la romana che è andata un po' fuori attestandosi attorno alla terza posizione.

L'azzurra ha provato a recuperare su una solida Colbert, tuttavia la romana ha dovuto andare a fondo di tutte le proprie energie per arpionare l'argento con il nuovo record italiano in 3'56"70. Vittoria per Gose che si è imposta in 3’54″33 con il nuovo record europeo, mentre Colbert si è dovuta accontentare del bronzo in 3’56″71. In chiave italiana va segnalato anche il settimo posto di Anna Chiara Mascolo, autrice del tempo di 4’04″13 alla prima finale internazionale.

Discorso diverso per la staffetta femminile 4x50 metri stile libero con Silvia Di Pietro e Sara Curtis che hanno condotto l'Italia nelle prime vasche al comando.

Con l'ingresso di Agata Maria Ambler, il quartetto tricolore ha provato a resistere al ritorno dell'Olanda, tuttavia Costanza Cocconcelli non è riuscita a fermare le orange nell'ultima frazione terminando in 1’34″30 con il nuovo record italiano.

Vittoria per l'Olanda in 1’33″85, mentre al terzo posto si è piazzata la Polonia in 1’35″75.

