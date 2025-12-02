Europei in vasca corta: argento per Quadarella nei 400 e per la staffetta 4x50 donne

Partenza quieta per Quadarella che ha lasciato l'inglese Freya Colbert prendere il comando delle operazioni prima di risalire attorno a metà gara quando davanti si è portata una scatenata Isabel Gose. La tedesca ha forzato il ritmo costringendo pian piano le avversarie con la romana che è andata un po' fuori attestandosi attorno alla terza posizione.