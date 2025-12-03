Logo SportMediaset

NUOTO

Europei in vasca corta, l'Italia conquista l'oro nella staffetta 4x50 metri misti mista

Francesco Lazzari, Simone Cerasuolo, Silvia Di Pietro e Sara Curtis si sono imposti in 1'36"09 con il nuovo record dei campionati

di Redazione
03 Dic 2025 - 20:49

In una seconda giornata complicata, l'Italia torna sul gradino più alto del podio degli Europei di nuoto in vasca corta. Francesco Lazzari, Simone Cerasuolo, Silvia Di Pietro e Sara Curtis hanno conquistato l'oro nella staffetta 4x50 metri misti mista realizzando il nuovo record dei campionati con il tempo di 1'36"09.

Prova gestita nel migliore dei modi dalla squadra tricolore con il debuttante Lazzari che ha saputo prendere il comando delle operazioni immediatamente con il dorso cedendo il testimone a Cerasuolo per la rana. Il 22enne bolognese ha ampliato il distacco dopo un amaro quarto posto nella prova individuale consentendo a Di Pietro di provarsi a difendere nel delfino.

La romana, reduce dal settimo posto nei 50 metri, ha tirato fuori la grinta resistendo alla rimonta dell'Olanda e toccando la piastra agganciata alle orange spingendo Curtis a chiudere in bellezza la prova. La cuneese ha forzato il ritmo sin dalla prima vasca potendo così sprintare nel migliore dei modi su Marrit Steenbergen. 

L'Italia ha così concluso la prova in 1'36"09 davanti all'Olanda, seconda in 1'36"18 davanti alla Polonia che ha completato il podio in 1'36"98.

curtis
europei
nuoto

