Nuoto, Europei in vasca corta: l'Italia è oro nella staffetta 4x50 metri stile libero

Quattordici anni dopo, l'Italia torna sul gradino più alto del podio nella staffetta 4x50 metri stile libero agli Europei di nuoto in vasca corta. A Lublino Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Giovanni Guatti e Thomas Ceccon hanno conquistato l'oro eguagliando il record italiano in 1'22"90 e precedendo Polonia e Croazia.
Partenza controllata per gli azzurri con Deplano che è passato ai 50 con la terza piazza alle spalle di Croazia e Ucraina, tuttavia l'ingresso in acqua di Lorenzo Zazzeri ha ribaltato la situazione nel giro di una vasca permettendo al quartetto tricolore di passare al comando. Da quel momento gli azzurri non hanno più abbandonato la vetta con Guatti e Ceccon che hanno ulteriormente accelerato tagliando il traguardo in 1'22"90.
L'Italia torna quindi nuovamente al successo in questa specialità quattordici anni dopo Stetino 2011 confermando il legame con l'acqua polacca anticipando i padroni di casa, giunti in 1'23"63, e i croati che hanno concluso in 1'23"79.