Nuoto, Europei in vasca corta: l'Italia è oro nella staffetta 4x50 metri stile libero

Partenza controllata per gli azzurri con Deplano che è passato ai 50 con la terza piazza alle spalle di Croazia e Ucraina, tuttavia l'ingresso in acqua di Lorenzo Zazzeri ha ribaltato la situazione nel giro di una vasca permettendo al quartetto tricolore di passare al comando. Da quel momento gli azzurri non hanno più abbandonato la vetta con Guatti e Ceccon che hanno ulteriormente accelerato tagliando il traguardo in 1'22"90.