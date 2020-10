Vuelta: Tim Wellens gioisce a Sabinanigo, Roglic consolida la maglia rossa

VUELTA

Arriva alla Vuelta la prima vittoria nel 2020 di Tim Wellens. Il belga della Lotto-Soudal trionfa nella quinta tappa, la Huesca-Sabinanigo, anticipando con un grande scatto negli ultimi 800 metri Guillaume Martin (Cofidis) e Thymen Arensman (Sunweb), conquistando anche la maglia a pois di miglior scalatore. Ottimo quarto posto per la maglia rossa Primoz Roglic: lo sloveno della Jumbo-Visma si conferma leader della classifica generale.

Alla partenza da Huesca, sono addirittura in quattordici a tentare la fuga, ma il gruppo, dopo aver concesso solo 40" di vantaggio, annulla il distacco. Dopo 70 km, allora, ci riprovano in dodici, tra cui anche Andrea Bagioli, ma tra questi scattano Tim Wellens della Lotto-Soudal, Thymen Arensman della Sunweb e Guillame Martin della Cofidis. Il trio arriva ad oltre 3 minuti di vantaggio e stacca definitivamente il gruppo dopo i due Gpm, arrivando a giocarsi la vittoria di tappa.

Ad un 1 km dalla fine, parte il francese della Cofidis, ma con un grande scatto Tim Wellens si garantisce la vittoria all'arrivo di Sabinanigo. In un solo colpo, il belga della Lotto-Soudal ottiene il suo primo successo di tappa alla Vuelta, nonché del 2020, e la maglia a pois, simbolo della classifica scalatori, essendo transitato per primo in tutti i Gpm di giornata. Giornata positiva anche per Primoz Roglic, per tutta la frazione nel gruppo degli inseguitori ma autore di uno scatto finale che gli consente di guadagnare 4" sui rivali in classifica generale, in particolare Richard Carapaz e Daniel Martin, protagonista di una caduta a pochi km dal traguardo.