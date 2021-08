Vuelta: Storer fa sua la settima tappa, Roglic resta maglia rossa

CICLISMO

L’australiano del Team DSM vince in fuga, lo sloveno ancora leader. Caduta e ritiro per Valverde

È il giorno di Michael Storer alla Vuelta 2021. La settima tappa, 152 km con 6 Gpm e arrivo a Balcón de Alicante, viene vinta dall’australiano, che regola i fuggitivi di giornata. Il corridore del Team DSM stacca nel tratto più duro della salita finale Carlos Verona, secondo, e Pavel Sivakov. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) mantiene la maglia rossa di leader della classifica generale per appena 8”, mentre Valverde cade e si ritira.

La tappa viene animata da una fuga di ben 29 uomini, tra cui nomi molto interessanti. Oltre all'ex campione europeo Trentin, che si mette a disposizione del compagno di squadra Polanc, figurano scalatori come Sivakov, Bardet, Grossschartner e Storer.

Il gruppo lascia fare: la Jumbo-Visma accetta ancora una volta l’eventualità di perdere la maglia rossa a vantaggio di un avversario meno pericoloso. La corsa si anima sul Puerto El Collao: davanti si avvantaggia un terzetto con Craddock, Sivakov e Storer, ma i fuochi d’artificio si accendono in gruppo, dove la Movistar lancia all’attacco Valverde, pilotato da Rojas. Su di loro rientrano i due Ineos-Grenadiers, Yates e Carapaz, che aiutano l’attacco alla Jumbo-Visma. In discesa tuttavia Valverde cade e viene costretto al ritiro. Mentre il murciano risale in lacrime sull’ammiraglia, anche il resto dell’azione si spegne di conseguenza. Ancora una volta si assiste dunque a una doppia lotta. La vittoria di tappa diventa un discorso tra fuggitivi; davanti Storer e Sivakov staccano Craddock ma vengono ripresi da Kron e Verona.

Appena inizia il tratto più duro Storer attacca con decisione e procede da solo verso il traguardo per festeggiare la sua vittoria più bella. Dietro tra gli uomini di classifica il primo ad attaccare è di nuovo Yates, ma tutti i migliori della generale rispondono prontamente. Solo Aru, Ciccone e Landa, arrivati 30” dietro, pagano dazio, mentre Roglic sembra ancora inattaccabile.