Pogačar, l'allenamento è virale: montagna scalata in impennata sulle note di Tony Effe

Tadej Pogačar non sarà ai nastri di partenza del Giro d'Italia ma continua ad allenarsi in vista del Tour de France. Dopo una settimana di pausa, il campione sloveno è tornato in bici e ha condiviso su Instagram un video del suo allenamento, diventato virale. Pogačar questa volta ha lasciato tutti a bocca aperta mostrando le sua abilità in impennata: nella clip della durata di una ventina di secondi il campione, in salita, non fa mai toccare l'asfalto alla ruota anteriore della sua Colnago bianca. Il video presenta chiari tagli: è quindi probabile che la clip sia frutto di diversi momenti nell'uscita di Pogačar, ma ciò nulla toglie alle abilità dello sloveno.