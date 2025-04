Freccia Vallone, Tadej Pogacar si impone in solitaria sul Muro di Huy

Dietro però è arrivato il colpo di scena con il danese Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), vincitore dell'Amstel Gold Race, è rimasto coinvolto in una caduta dicendo addio alle possibilità di vittoria. Il ritmo forsennato imposto dalla Soudal-Quick Step nel corso dell'ultimo giro del circuito finale ha permesso al gruppo dei favoriti di rientrare sui battistrada sulla Côte de Cherave. Dopo alcune scaramucce in discesa, i migliori hanno atteso l'ultima scalata al Muro di Huy con Pogacar che, trascinato dai compagni di squadra, ha attaccato non appena ha visto Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) in leggera difficoltà.