Pogacar mostruoso: strapazza Van der Poel e si prende il Fiandre

Il gap tra fuggitivi e inseguitori si abbassa quindi sotto i due minuti a poco più di 100 km dalla fine, mentre tra gli italiani si portano all’attacco Davide Ballerini (XDS – Astana Team), Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team) e, soprattutto, Filippo Ganna (Ineos Grenadiers). Si movimenta dunque la corsa, con il gruppo di testa composto ora da quattordici corridori, con un minuto di vantaggio su tutti gli altri. Si stacca poi Alessandro Romele, uno dei primi fuggitivi, mentre Pogacar, van der Poel e van Aert si attivano a 55 km dal traguardo. Come spesso accade, lo sloveno è il primo ad attaccare, con l’olandese e il belga che rispondono però presenti, così come anche Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a bike) e Mads Pedersen (Lidl-Trek). Ganna giunge per primo al secondo passaggio sull’Oude Kwaremont, mentre Van der Poel accelera sul Paterberg, non riuscendo però ancora a staccare i rivali. La corsa entra nella sua fase più calda e si incendia definitivamente a 40 km dall’arrivo: recuperati Ganna e Trentin sull’iconico pavé del Koppenberg, Pogacar prende poi la testa della Ronde e prova a fiaccare i rivali a suon di attacchi. A reggere il ritmo del campione del mondo in carica sono solo altri due iridati come van der Poel e Pedersen, mentre si stacca van Aert sul Taaienberg. Pogacar è il solito generoso e attacca per l’ennesima volta sul Kruisberg: a ruota gli resta soltanto van der Poel.