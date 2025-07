Tour de France: Ben Healy si aggiudica la sesta tappa, Mathieu Van der Poel torna in maglia gialla

Inizio davvero convulso complice i numerosi atleti decisi ad andare in fuga. Una situazione che ha visto favoriti Ben Healy (EF Education-Easy Post), Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck), Quinn Simmons (Lidl-Trek), Harold Tejada (XDS Astana Team), Will Barta (Movistar Team), Eddie Dunbar (Team Hayco AlUla), Simon Yates (Team Visma-Lease a Bike) e Micheal Storer (Tudor Pro Cycling Team) che hanno preso il largo non guadagnando circa tre minuti di vantaggio.