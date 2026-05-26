Giro d'Italia, poker di Vingegaard: il danese domina la 16ª tappa a Carì e consolida la maglia rosa

La fuga di giornata si forma a un'ottantina di chilometri dal traguardo e, nelle prime fasi, sono in 13: Jhonatan Narvaez e Jan Christen (UAE TEam Emirates -XRG), Diego Ulissi (XDS Astana), Christian Jardi Van der Lee (EF Education), Juan Pedro Lopez ed Einer Rubio (Team Movistar), Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Josh Kench (Groupama), Frank Van den Broek (Team Picnic PostNL), Chris Harper (Pinarello Q36.5), Filippo Zana (Soudal Quick-Step), Alan Hatherly (Team Jayco AlUla) e Alessandro Tonelli (Team Polti).

L'antipasto della salita di Carì che chiude la tappa, è un circuito di due giri con due Gran premi della montagna: Torre (4,7km al 5,6%) e Leontica (3km all'8,2%). Proprio nel primo passaggio su quest'ultima il gruppetto in avanscoperta inizia già a perdere elementi e in testa scollinano solo Ciccone, Harper, Rubio, Narvaez e Ulissi. Alle loro spalle gli altri avventurieri vengono inghiottiti dal gruppo che tiene sempre sotto controllo la fuga, lasciando al massimo 1'50" di vantaggio.

Nel secondo passaggio sulla salita di Leontica, l'accelerazione di Ciccone per conquistare i punti del Gpm mette in difficoltà Ulissi che perde contatto e non riesce a rientrare nemmeno nel lungo tratto in falsopiano prima dell'ascesa di Carì. In testa al gruppo si alternano gli uomini della Visma per Vingegaard e quelli della Decathlon per Felix Gall, terzo in classifica a 2'50" dal danese. Il plotone rosicchia secondo dopo secondo il vantaggio dei fuggitivi, con Narvaez e Ciccone che si rialzano e si fanno riprendere. Harper e Rubio rimangono insieme fino ai -13, quando l'australiano va via da solo. Il tentativo del 31enne della Pinarello-Q36.5 ha però vita breve, con il gruppo che lo inghiotte a 9 chilometri dall'arrivo.