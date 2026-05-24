Giro d'Italia, 15° tappa: niente velocisti, la fuga resiste e a Milano vince Lavik in volata

Nessuno scossone inaspettato, dunque, per il discorso maglia rosa. Anche perché a 16 chilometri dal traguardo sono stati neutralizzati i tempi per la classifica generale, dopo una trattativa tra direzione e corridori, a causa della presunta pericolosità del percorso milanese. Jonas Vingegaard resta quindi leader dopo il sorpasso di sabato a Pila, invariate le distanze con i primi inseguitori. Eulalio resta a 2'26'' e Gall a 2'50''.