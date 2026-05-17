GIRO D'ITALIA

Giro d'Italia, 11° tappa: Vingegaard domina a Corno alle Scale e si avvicina alla maglia rosa

Il danese riprende Ciccone e stacca Gall sulle montagne bolognesi e conquista il secondo arrivo in salita del Giro. Eulalio resta leader con 2'24'' 

17 Mag 2026 - 17:32
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Giù il cappello per Jonas Vingegaard. Il danese della Visma-Lease a bike vince la nona tappa del Giro d'Italia 2026 dopo aver dominato sul Corno alle Scale. Nella tappa da 184 chilometri partita da Cervia, Vingegaard attacca nel finale del secondo arrivo in salita, riprendendo Giulio Ciccone dopo la fuga e poi staccando di 12 secondi l'austriaco Felix Gall. Terzo posto per l'italiano Davide Piganzoli, gregario del vincitore di giornata. 

Resiste ancora la maglia rosa Eulalio, che arriva al traguardo circa 40 secondi dopo Vingegaard e mantiene 2'24'' secondi di vantaggio sul danese (e 2'59'' su Gall) in vista della cronometro di martedì da Viareggio a Massa. 

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