Scozia, la rovesciata qualificazione di McTominay sulla banconota da 20 sterline

Scott McTominay come la Regina Elisabetta. Sulla banconota da 20 sterline, in cui è raffigurata Sua Maestà, la Bank of Scotland ha aggiunto la rovesciata del centrocampista del Napoli nella partita decisiva per la qualificazione i Mondiali contro la Danimarca. La prodezza di McTominay ha aperto le marcature nel pirotecnico 4-2 finale - le due reti decisive degli scozzesi sono arrivate nel recupero - con cui la Tartan Army è tornata ai Mondiali a 28 anni di distanza dall'ultima partecipazione.
Come si ottiene una banconota?
Entrare in possesso di una banconota da collezione non sarà semplice, visto che la Bank of Scotland ne stamperà solo 100 esemplari. Cinquanta di questi saranno acquistabili attraverso aste, un’estrazione a premi e in due aree dedicate ai tifosi a Edimburgo e Glasgow. In quest'ultimo caso portafoglio e fortuna non saranno sufficienti poiché, per mettere le mani su una delle banconote, bisognerà decifrare una combinazione di numeri che consentirà di aprire una cassaforte in cui è contenuto il prezioso cimelio. Il ricavato sarà devoluto a Crisis Scotland, un’organizzazione benefica che si occupa di persone senza fissa dimora.