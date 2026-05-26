Mondiale 2026

Scozia, la rovesciata qualificazione di McTominay sulla banconota da 20 sterline

La Bank of Scotland stamperà solo 100 esemplari. Il ricavato sarà devoluto a un ente benefico al termine della Coppa del Mondo

26 Mag 2026 - 11:03
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Scott McTominay come la Regina Elisabetta. Sulla banconota da 20 sterline, in cui è raffigurata Sua Maestà, la Bank of Scotland ha aggiunto la rovesciata del centrocampista del Napoli nella partita decisiva per la qualificazione i Mondiali contro la Danimarca. La prodezza di McTominay ha aperto le marcature nel pirotecnico 4-2 finale - le due reti decisive degli scozzesi sono arrivate nel recupero - con cui la Tartan Army è tornata ai Mondiali a 28 anni di distanza dall'ultima partecipazione.

Come si ottiene una banconota?

Entrare in possesso di una banconota da collezione non sarà semplice, visto che la Bank of Scotland ne stamperà solo 100 esemplari. Cinquanta di questi saranno acquistabili attraverso aste, un’estrazione a premi e in due aree dedicate ai tifosi a Edimburgo e Glasgow. In quest'ultimo caso portafoglio e fortuna non saranno sufficienti poiché, per mettere le mani su una delle banconote, bisognerà decifrare una combinazione di numeri che consentirà di aprire una cassaforte in cui è contenuto il prezioso cimelio. Il ricavato sarà devoluto a Crisis Scotland, un’organizzazione benefica che si occupa di persone senza fissa dimora.

Le parole del centrocampistaPer McTominay, veder raffigurato il proprio gesto tecnico su una banconota del proprio Paese è un motivo di grande orgoglio: «Momenti come questo appartengono a tutti coloro che seguono la squadra», ha detto il centrocampista del Napoli, a cui era già stato dedicato un murale con la rovesciata. «Vederlo su una banconota scozzese è incredibilmente speciale». Entusiasta anche la presidente del comitato esecutivo scozzese della Bank of Scotland Emma Noble: «Ottenere la qualificazione in modo così spettacolare è un momento che i tifosi non dimenticheranno mai», ha dichiarato, «e volevamo celebrarlo in un modo che affondasse le sue radici nell’identità scozzese». Con la rovesciata di McTominay impressa sulle banconote, la Bank of Scotland ha fermato la storia a quel 18 novembre 2025: «La rovesciata di Scott è considerata uno dei gol più belli di sempre nella storia del calcio nazionale», ha aggiunto Noble. «È stato un privilegio lavorare con lui per dare vita a questo progetto in un modo così unico, e gli siamo grati per il suo sostegno nella raccolta fondi a favore di Crisis, un’organizzazione impegnata a porre fine al problema dei senzatetto in tutto il Paese». La Scozia inaugurerà il suo Mondiale affrontando Haiti il 14 giugno, per poi vedersela con Marocco (20) e Brasile (24). E chissà che gli uomini di Steve Clarke non regalino altri momenti iconici da imprimere per sempre accanto alla Regina.

McTominay posa sotto il murale della sua rovesciata che ha riportato la Scozia ai Mondiali

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