Giro d'Italia 2023: Joao Almeida vince a Monte Bondone, Thomas torna in maglia rosa

Colpo di scena nella sedicesima tappa del Giro d'Italia 2023: all'arrivo di Monte Bondone è trionfo per Joao Almeida. Il portoghese dell'UAE Emirates vince il testa a testa nel finale con Geraint Thomas, con il britannico dell'Ineos Grenadiers si riprende la maglia rosa persa da Bruno Armirail. Terzo al traguardo e in classifica Primoz Roglic, alla vigilia favorito per il successo di frazione e per il primo posto nella generale.