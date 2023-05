Ciclismo, Cavendish annuncia il ritiro: "Sarà la mia ultima stagione da professionista"

CICLISMO

Cannonball in conferenza stampa nel giorno di riposo del Giro d'Italia: "Ho vissuto un sogno"

© Getty Images Mark Cavendish annuncia il ritiro dal ciclismo professionistico. In una conferenza stampa a Coccaglio, nel giorno di riposo del Giro d'Italia, il 38enne britannico ha confermato il suo addio a fine stagione: "Sento che è il momento perfetto per dire che questo sarà il mio ultimo Giro d'Italia e che quella del 2023 sarà la mia ultima stagione da ciclista professionista - ha spiegato al fianco della moglie e dei suoi quattro figli - Il ciclismo è la mia vita da oltre 25 anni. Ho vissuto un sogno assoluto. La bici mi ha dato l'opportunità di vedere il mondo e incontrare persone incredibili, molte delle quali sono orgoglioso di chiamare amici. Amo questo sport più di quanto possiate immaginare e non riesco a vedermi andare troppo lontano da esso, questo è certo. Quando capisci che non è per sempre, è più facile godere di ogni sensazione che questo sport ha da offrire".

Quella di Cavendish è stata una carriera straordinaria, testimoniata da un palmares infinito: 34 vittorie di tappa al Tour de France (come Eddy Merckx), con due maglie verdi (2011 e 2021), 16 successi al Giro e 3 alla Vuelta. Una Milano-Sanremo (2009), 4 ori mondiali di cui uno su strada (prova in linea del 2011) e tre su pista (tutti nell'Americana nel 2005, 2008 e 2016), un argento mondiale (2016) e uno olimpico (2016). In totale sono ben 161 le gare vinte in carriera: è il primatista assoluto tra i corridori in attività.