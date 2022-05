Giro d'Italia, incidente sul podio per Girmay: colpito dal tappo dello spumante!

Il trionfo sul traguardo di Jesi, l'ingresso nella storia del Giro d'Italia come primo corridore africano a vincere una tappa, poi l'incredibile incidente sul podio. Dopo aver rimosso la gabbietta dalla bottiglia di spumante con cui si apprestava a festeggiare la sua vittoria, Biniam Girmay è stato colpito in pieno volto dal tappo di sughero, sparato in aria dalla pressione. Ha proseguito con i festeggiamenti, ma poi non si è presentato alla conferenza riservata al vincitore ed è stato portato in ospedale per accertamenti, poiché faceva fatica a tenere aperto l'occhio sinistro. Dimesso, solo mercoledì mattina i medici decideranno se potrà partecipare all'undicesima tappa.