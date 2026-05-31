Giro d'Italia, 21a e ultima tappa: Milan trionfa a Roma, Vingegaard solleva il "trofeo senza fine"

Per l'azzurro e maestro delle prove contro il tempo ha inizio un'autentica cronometro individuale che lo contrappone al gruppo, visto che i compagni d'azione (gregari di Milan e Magnier) non collaborano. Il vantaggio massimo è di venti secondi, ma l'azione si spegne ai -3km e il plotone può così lanciarsi verso lo sprint. Qui Magnier e Groenewegen rimangono chiusi, mentre Jonathan Milan è autore di una volata spettacolare e dominante. L'azzurro della Lidl-Trek trionfa a Roma e si sblocca, precedendo Lonardi in una doppietta tutta italiana. Festeggia Milan e festeggia anche Vingegaard, che sale sul podio (con Gall e Hindley) da vincitore e conquista la tripla corona: Giro, Tour e Vuelta. Magnier, 11° quest'oggi, è la maglia ciclamino, onori anche per Ciccone (maglia blu di miglior scalatore) ed Eulalio (maglia bianca di miglior giovane).