Giro d'Italia, Paul Magnier vince la 18ª tappa a Pieve di Soligo

I primi ad avere il via libero per evadere dal gruppo sono i due della Polti Andrea Mifsud, primo maltese a partecipare al Giro che oggi compie 27 anni, e Mattia Bais. A loro, scattati a 132 chilometri dall'arrivo, si aggiungono poi James Shaw (EF Education) e Jonas Geens (Alpecin - Premier Tech). La tappa scorre poi via senza particolari emozioni fino a una cinquantina di chilometri dall'arrivo. In corrispondenza di una zona per il rifornimento, il portoghese Afonso Eulalio cade mentre un massaggiatore gli stava passando una borsa. Per l'ex maglia rosa, che ora veste quella bianca riservata al miglior giovane, nessuna conseguenza dal punto di vista fisico. Nessun problema nemmeno per la decina di corridori che trascina con sé sull'asfalto bellunese. Il gruppo continua a tenere sotto tiro i fuggitivi, a cui non lascia mai più di due minuti di vantaggio.

Tre dei quattro avventurieri vengono inghiottiti dal plotone ai -22, con il solo Geens che rilancia la propria azione. L'attesa, però, è tutta per l'iconico Muro di Ca' del Poggio, 1100 metri all'12,3% con scollinamento a 9 chilometri dall'arrivo. L'avvicinamento è velocissimo, tutti vogliono affrontarlo nelle prime posizioni. Sul Muro il primo a muoversi è Eulalio, che trova la forza per alzarsi sui pedali nel tratto più duro (19%) e guadagnare una cinquantina di metri sul gruppo. Alle sue spalle si muovono i gialloneri della Visma: Davide Piganzoli pilota in maniera superlativa Jonas Vingegaard, che accelera e rientra sul portoghese in vista del Gran premio della montagna. Dopo lo scollinamento rimane al comando un gruppetto con 16 corridori, da cui prova a evadere il norvegese Johannes Kulset (Uno X), marcato strettissimo da uno scatenato Eulalio. I due vengono ripresi a 1400 metri dall'arrivo da un gruppo tirato dalle squadre dei velocisti, tutti rientrati dopo la discesa da Ca' del Poggio. Nello sprint finale non c'è storia, con Magnier che domina nettamente e centra il suo terzo successo in questo Giro. "Questo non me l'aspettavo", afferma candidamente al traguardo, "e forse per questo è ancora più bello".