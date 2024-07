Giro d'Austria: cancellata l'ultima tappa dopo la morte di Drege

CICLISMO

Il 25enne norvegese è caduto nella discesa dal Grossglockner, anche il Tour de France gli rende omaggio

© instagram Il Giro d'Austria si chiuderà con una corsa di cordoglio per ricordare il norvegese André Drege, morto ieri dopo una caduta. Lo hanno annunciato gli organizzatori dopo essersi consultati con la famiglia e le squadre. "Il Tourtross e l'intero mondo del ciclismo sono sconvolti - si legge nel comunicato - La corsa commemorativa era un desiderio esplicito del padre di André, dei suoi colleghi di squadra e di tutto il team". Il 25enne norvegese è caduto nella discesa dal Grossglockner ieri durante la tappa regina del Tour ed è stato trovato a terra privo di sensi sulla strada. Le misure di rianimazione non hanno avuto successo. La polizia ha quindi avviato un'indagine.

Vedi anche ciclismo Ciclismo, tragedia al Giro d'Austria: incidente mortale per André Drege, aveva 25 anni "Tutti noi siamo devastati da questo tragico incidente e le nostre preghiere sono per la famiglia di André, per chi gli voleva bene e per la sua squadra Coop-Repsol, in questo momento estremamente difficile", ha detto il direttore della corsa, Thomas Pupp. Con la cancellazione della quinta e ultima tappa, il Giro d'Austria è stato vinto da Diego Ulissi (Uae Team Emirates) davanti a Brandon Rivera e Magnus Sheffield della Ineos Grenadiers.

Drege sarà ricordato anche prima del via della 9/a tappa del Tour de France: i corridori della squadra norvegese Uno-X saranno chiamati sulla linea di partenza cinque minuti prima dell'inizio della nona tappa a Troyes per rendere omaggio a Drege, come annunciato dagli organizzatori del Tour.