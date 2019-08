I grandi rivali Merckx e Motta onorano Gimondi

"E' un colpo durissimo che mi lascia senza parole. Eravamo nemici sempre, ma c'era grande rispetto per l'uomo, per l'atleta e per il rivale". Così Gianni Motta commenta la scomparsa di Felice Gimondi. "Con lui e ne va un pezzo della storia d'Italia e anche della mia - prosegue Motta all'Ansa - . Eravamo entrambi nati poveri e siamo cresciuti a forza di colpi sui pedali. Eravamo rivali, litigavamo. Una volta lo chiamai e gli dissi basta litigare, Felice, pensiamo solo a correre". Il ciclismo perde un grande: addio a Felice Gimondi Getty Images

MERCKX: "STAVOLTA PERDO IO"

"Stavolta perdo io". Eddy Merckx ricorda il rivale-amico Felice Gimondi con parole di omaggio poetiche e allo stesso tempo di valutazione tecnica del campione che è stato. "Perdo prima di tutto un amico e poi l'avversario di una vita" spiega il "Cannibale" all'ANSA. "Abbiamo gareggiato per anni sulle strade l'un contro l'altro - ricorda ancora il fuoriclasse belga - , ma siamo diventati amici a fine carriera. L'avevo sentito due settimane fa così come capitava ogni tanto. Che dire, sono distrutto".. "Felice è stato prima di tutto un grande uomo, un grande campione, purtroppo ce lo hanno portato via - prosegue con la voce rotta dall'emozione Merckx - . E' una grande perdita per il ciclismo. Mi vengono in mente tutte le lotte che abbiamo fatto insieme... Un uomo come Gimondi non nasce tutti i giorni, con lui se ne va una fetta della mia vita. E' stato tra i più grandi di sempre".

ENRICO RUGGERI GLI DEDICA LA SUA CANZONE

"Se ne va una parte della mia infanzia, un ragazzo che mi ha fatto sognare, una persona dolce e meravigliosa, un simbolo, un grande uomo. Un abbraccio a Tiziana". Così su Twitter il cantante Enrico Ruggeri ricorda il grande ciclista, postando il video della canzone che gli aveva dedicato, 'Gimondi e Il cannibale'.

Se ne va una parte della mia infanzia, un ragazzo che mi ha fatto sognare, una persona dolce e meravigliosa, un simbolo, un grande uomo.

Un abbraccio a Tiziana.



Enrico Ruggeri 'Gimondi e Il cannibale' - VIDEO https://t.co/eIfPDj3AQv via @YouTube — Enrico Ruggeri (@enricoruggeri) August 16, 2019

IL PRESIDENTE DI ROCCO

"Un lutto per tutto il mondo del ciclismo. Un uomo che godeva di grande rispetto e di considerazione in tutto il mondo". Queste le parole di Renato Di Rocco, presidente della Federciclismo, commentando a LaPresse la triste notizia della morte di Gimondi. ​

CASSANI: "MIO UNICO IDOLO"

"Ho avuto un solo idolo nella mia vita: Felice Gimondi. Ogni volta che lo vedevo era un'emozione perché quando ti innamori di un campione è per tutta la vita. Sei stato un grande, Felice". Così il ct della Nazionale di ciclismo, Davide Cassani, ricorda su Twitter il campione scomparso.