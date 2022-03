Dainese, dalle moto alle bici: ecco il casco mtb più leggero di sempre

LA PROVA

L'azienda vicentina ha svelato la nuova collezione Linea: un grande ritorno

di

Simone Redaelli

Dainese vuol dire sicurezza su due ruote. L'azienda italiana ha deciso di ritornare con importanza nel segmento bici per sfruttare la grandissima esperienza accumulata con le moto e ha presentato i nuovi caschi da mtb denominati Linea. Linea 01 Mips, quello integrale, e Linea 03 Mips + per dare ai rider nuovi limiti. Tecnologia all'avanguardia e un dettaglio non da poco: la leggerezza. Cura del dettaglio maniacale per arrivare a 570 grammi, semplicemente il casco full face più leggero al mondo senza trascurare gli standard di sicurezza come sempre elevatissimi. Noi che l'abbiamo provato possiamo confermare. Dainese, svelati i nuovi caschi mtb

















































Zero ingombro e una visibilità ottima. Policarbonato, EPS e Nylon i materiali per questo che è, a tutti gli effetti, un capolavoro di ricerca. Il guscio esterno di Linea 01 Mips è in policarbonato, mentre il guscio interno è in EPS a doppia densità, mappato sulla base delle zone del cranio che necessitano di maggiore protezione. Annegato nel guscio interno, all'interno della mentoniera in EPS, e lungo tutta la parte delle guance, è stato realizzato un esoscheletro auxetico in Nylon che dona al casco la massima robustezza e rigidità, garantendo protezione totale contro gli urti.

Non trascurata neanche la tecnologia. A garanzia di protezione massima, il casco utilizza il collaudato sistema Mips® per proteggere il rider dai traumi derivanti dagli impatti rotazionali ed è il primo casco integrale a inglobare il sensore NFC, in grado di ospitare tutte le informazioni personali importanti all'interno del casco, e ridurre il tempo di intervento dei soccorsi in caso di incidente.

E se fa caldo? Nessun problema grazie alle 29 prese d'aria, distribuite lungo tutto la superficie del casco, segno che dopo anni di lavoro niente è stato lasciato al caso.

LINEA 03 MIPS +, IL FRATELLO MINORE

Linea 03 Mips + è il casco open face più versatile e tecnologico, con il massimo livello di tecnologia protettiva e comfort, per pedalare su lunghe distanze in totale confidenza. Il guscio esterno è in policarbonato, mentre il guscio interno è in EPS a doppia densità, mappato sulla base delle zone del cranio che necessitano di maggiore protezione. A garanzia di protezione massima, il casco utilizza il sistema Mips® per proteggere il rider dai traumi derivanti dagli impatti rotazionali e il sistema TwiceMe®, un sensore NFC, in grado di contenere tutte le informazioni personali e sanitarie del rider, che permette di ridurre sensibilmente il tempo di intervento dei soccorsi in caso di incidente. Il sistema RECCO® integrato aiuta i soccorsi a rintracciare il rider nel caso questo fosse disperso.

Ci sono ben 17 prese d'aria, distribuite lungo tutto la superficie, che permettono al casco di essere incredibilmente traspirante e al tempo stesso impercettibile sulla testa, grazie ai suoi 370 grammi di peso in taglia M. Completano la dotazione da prima della classe il sistema Fidlock® magnetico, che permette una chiusura facile con una mano e anche con i guanti, il frontino flessibile aggiustabile su due posizioni e la forma concava della calotta posteriore, concepita per far passare anche la coda o capelli raccolti. A garanzia della massima sicurezza il casco Linea 01 supera tutti i più elevati standard internazionali di protezione per la categoria: CPSC 1203, CE EN1078, AS/NZ 2063.