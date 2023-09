CIclismo, Vuelta: Vingegaard vince la sedicesima tappa e accorcia in classifica su Kuss

© Getty Images

La sedicesima tappa della Vuelta è un capolavoro di Jonas Vingegaard: sull'ultimo tratto in salita, il danese si lascia dietro tutti e taglia in solitaria il traguardo di Bejes, staccando anche i compagni di squadra Roglic e Kuss, con quest'ultimo che nonostante il ritardo e gli abbuoni conserva la maglia rossa. Ora, in classifica generale, la distanza tra i due corridori della Jumbo-Visma è di appena 29", con lo sloveno a +1'33" dalla vetta.