Ciclismo, Van Aert si prende la Roubaix in volata: continua la maledizione di Pogacar

Tra loro non c'è Filippo Ganna, che alza subito bandiera bianca, e il ritmo resta elevato. Pogacar, che aveva forato a sua volta, è quello che tira maggiormente, ma van der Poel riesce ad arrivare intorno al mezzo minuto di distacco. L'olandese fa paura e, dunque, a una cinquantina di km dall'arrivo ecco la mossa: Pogacar e van Aert lasciano tutti sul posto, è attacco a due. Lo sloveno fa fuoco e fiamme per staccare il belga, ma fallisce e porta la corsa per la vittoria nel velodromo di Roubaix. Qui la spunta proprio van Aert, che beffa Pogacar con la tattica e vince la sua seconda classica-monumento: ecco la prima Roubaix, che bissa la Milano-Sanremo del 2020. Nulla da fare per Pogacar, che sognava di entrare nel club di chi ha vinto tutte le grandi classiche e inseguire la cinquina di successi nel 2026: è secondo, con Stuyven terzo (e staccato) davanti a van der Poel. Si realizza dunque il sogno di Wout van Aert, l'eterno piazzato: è sua la Roubaix, la corsa più amata dai belgi.