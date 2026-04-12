CICLISMO

Ciclismo, Van Aert si prende la Roubaix in volata: continua la maledizione di Pogacar

Lo sloveno viene beffato allo sprint, dopo una lunga azione a due, e bissa il secondo posto del 2025. Quarto uno sfortunatissimo van der Poel 

12 Apr 2026 - 16:34
1 di 15
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

La lunga striscia di delusioni e piazzamenti si conclude con la vittoria più bella, per un'atleta belga e uno specialista delle classiche del nord: Wout van Aert fa sua la Parigi-Roubaix, sconfiggendo allo sprint Tadej Pogacar dopo un'entusiasmante azione a due. La coppia aveva attaccato insieme a un piccolo gruppetto, per poi fare la differenza e giocarsi il successo. Solo quarto van der Poel, colpito da due forature, nulla da fare per Ganna.

Sfuma il sogno di Tadej Pogacar, si accende come una fiamma quello di Wout van Aert: è belga la vittoria nella Parigi-Roubaix 2026, col primo successo del veterano della Visma-Lease a bike. Non c'è una fuga iniziale e non ci sono azioni da lontano in questa corsa, controllata dall'Uae sin dai primissimi chilometri con un ritmo forsennato, che impedisce ogni sorta d'attacco sia prima del pavé che nei primi settori. Tutti si aspettano che sia la Foresta di Arenberg a fare la differenza e, infatti, è così. Mathieu van der Poel tenta un primissimo allungo per sorprendere tutti, poi cade vittima della sfortuna: una prima foratura e poi una seconda, nel mezzo un fraintendimento con Philipsen per il cambio di bici. L'olandese e dominatore della classica belga perde così due minuti, mentre davanti allungano in sei: van Aert e Laporte (Visma-Lease a Bike), Pogacar (Uae), Pedersen (Lidl-Trek), Bissegger (Decathlon) e Stuyven (Soudal-Quickstep).

Tra loro non c'è Filippo Ganna, che alza subito bandiera bianca, e il ritmo resta elevato. Pogacar, che aveva forato a sua volta, è quello che tira maggiormente, ma van der Poel riesce ad arrivare intorno al mezzo minuto di distacco. L'olandese fa paura e, dunque, a una cinquantina di km dall'arrivo ecco la mossa: Pogacar e van Aert lasciano tutti sul posto, è attacco a due. Lo sloveno fa fuoco e fiamme per staccare il belga, ma fallisce e porta la corsa per la vittoria nel velodromo di Roubaix. Qui la spunta proprio van Aert, che beffa Pogacar con la tattica e vince la sua seconda classica-monumento: ecco la prima Roubaix, che bissa la Milano-Sanremo del 2020. Nulla da fare per Pogacar, che sognava di entrare nel club di chi ha vinto tutte le grandi classiche e inseguire la cinquina di successi nel 2026: è secondo, con Stuyven terzo (e staccato) davanti a van der Poel. Si realizza dunque il sogno di Wout van Aert, l'eterno piazzato: è sua la Roubaix, la corsa più amata dai belgi.

parigi-roubaix
pogacar

Ultimi video

02:57
Lenzi cambia la boxe

Lenzi cambia la boxe

00:18
DICH SINNER IN FINALE 11/4 DICH

Sinner: "Una finale che vuole dire tanto per me, prestazione molto solida"

00:24
DICH SINNER POST AUGER 10/4 DICH

Sinner: "Ottima gara con Auger-Aliassime, ora testa a Zverev"

01:40
MCH SINNER BATTE AUGER ALIASSIME 10/4 MCH

Sinner vola in semifinale a Montecarlo: gli highlights del match con Auger Aliassime

02:01
DICH SINNER POST MACHAC DICH

Sinner risponde ad Alcaraz: "Io gioco per vincere i titoli, non per rincorrerlo in classifica"

00:30
IMMAGINI MELONI PER SOMMARIO STUDIO APERTO OK

Meloni riceve gli atleti paralimpici: sorrisi, foto e la bandiera firmata

01:29
Olimpici e paraolimpici da Papa Leone XIV

Olimpici e paraolimpici da Papa Leone XIV

02:58
DICH LOLLOBRIGIDA 8/4 DICH

Lollobrigida: "Mattarella vuole conoscere mio figlio, non so quanto gli convenga..."

02:01
DICH MATTARELLA 8/4 DICH

Mattarella: "Lo sport rappresenta la civiltà che non si arrende alle prepotenze"

00:45
MCH X LIVE BENVE ATLETI DA MATTARELLA MCH

Gli Azzurri riconsegnano i tricolori a Mattarella: le immagini dal Quirinale

02:08
MCH BERRETTINI BATTE MEDVEDEV CHE ROMPE LA RACCHETTA MCH

Berrettini travolge Medvedev, il russo si infuria e spacca la racchetta

00:33
MLB, rissa Angels-Braves

MLB, rissa Angels-Braves

00:31
Berrettini agli ottavi

Berrettini agli ottavi

01:25
Sfida a distanza a Monaco

Sfida a distanza a Monaco

01:37
MCH RISSA NEL BASEBALL MCH

Mlb, maxirissa incredibile nel match tra Atlanta e Los Angeles

02:57
Lenzi cambia la boxe

Lenzi cambia la boxe

I più visti di Ciclismo

Pogacar alla Strade Bianche 2026

Guai in vista per Pogacar, la procura apre un'indagine: lo sloveno può perdere la corsa

Ganna domina la cronometro d'apertura, distacchi-monstre per tutti

Roglic fa tripletta alla Tirreno-Adriatico e ipoteca la vittoria finale

de Kleijn sorprende tutti in volata: sua la Milano-Torino

Strade Bianche: trionfo Pidcock, battuti Madouas e Benoot

Tirreno-Adriatico: Roglic vince a Tortoreto, il tedesco Kamna nuovo leader

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:03
Il Napoli non passa a Parma, Strefezza frena la rincorsa scudetto di Conte
17:02
Serie B, Padova-Empoli 1-0
17:01
Pallanuoto World Cup, Settebello piega Ungheria 12-9
17:00
McTominay e Hojlund, un solo spunto ma decisivo nella giornataccia di Juan Jesus
16:53
Parma-Napoli, le foto del match